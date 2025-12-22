Language
    दो महीने से धरने पर कैथल नगर परिषद के सफाई कर्मचारी, MLA आदित्य सुरजेवाला ने विधानसभा में उठाया मुद्दा

    By Jagran News Edited By: Anku Chahar
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 02:51 PM (IST)

    कांग्रेस विधायक आदित्य सुरजेवाला ने विधानसभा में कैथल के सफाई कर्मचारियों का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि कैथल नगर परिषद के सफाई कर्मचारी दो महीने से ...और पढ़ें

    कांग्रेस विधायक आदित्य सुरजेवाला ने विधानसभा में कैथल के सफाई कर्मचारियों की दयनीय स्थिति का मुद्दा उठाया (फोटो: जागरण)

    जागरण संवाददाता, कैथल। कांग्रेस विधायक आदित्य सुरजेवाला ने विधानसभा में कैथल व हरियाणा के सफाई कर्मचारियों की दयनीय स्थिति को जोरदार तरीके से उठाया।

    उन्होंने कहा कि कैथल नगर परिषद के सफाई कर्मचारी पिछले दो महीनों से अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं, लेकिन प्रदेश सरकार ने उनकी कोई सुध नहीं ली।

    विधायक सुरजेवाला ने सदन में कहा कि प्रदेश सरकार ने पिछले 11 वर्षों में कैथल में एक भी स्थायी सफाई कर्मचारी की भर्ती नहीं की है। ठेकेदारी प्रथा खत्म करने का चुनावी वादा किया था, लेकिन यह वादा पूरी तरह झूठा साबित हुआ है।

    ठेकेदारों को करोड़ों रुपये के टेंडर मिलते हैं, लेकिन सफाई कर्मचारियों का घर चलाना भी मुश्किल हो जाता है। उनकी मेहनत का कोई मूल्य नहीं दिया जा रहा।

    आदित्य सुरजेवाला ने सरकार से तत्काल कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि ठेका प्रथा को तुरंत प्रभाव से समाप्त किया जाए।

    साथ ही, पहले हटाए गए 160 सफाई कर्मचारियों को बहाल कर उन्हें स्थायी नौकरी दी जाए। कर्मचारियों का वेतन बढ़ाया जाए और वेतन विसंगतियों को दूर किया जाए।

    बता दें कि कैथल में सफाई कर्मचारी लंबे समय से ठेकेदारी प्रथा के खिलाफ और स्थायी भर्ती की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं।

    हाल ही में नगर परिषद के बाहर धरना-प्रदर्शन भी हुआ था, जिसमें विधायक आदित्य सुरजेवाला ने खुद हिस्सा लिया था।कहा कि यह कर्मचारियों के शोषण की नीति है, जो जल्द बदलनी चाहिए।