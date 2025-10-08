कैथल के बाजारों में करवा चौथ की रौनक, महिला खरीदारों से बाजार गुलजार; मिठाई की दुकानों पर विशेष व्यवस्था

करवा चौथ के नजदीक आते ही कैथल के बाज़ारों में रौनक बढ़ गई है। महिलाएं व्रत की तैयारियों में जुटी हैं और बाजारों में खरीदारी के लिए भीड़ उमड़ रही है। ब्यूटी पार्लर और मेहंदी आर्टिस्टों की बुकिंग जोरो पर है। कपड़ों मिठाई और श्रृंगार सामग्री की दुकानों पर भी काफी चहल-पहल है।

संवाद सहयोगी, सीवन (कैथल)। करवा चौथ त्योहार के नजदीक आते ही नगर के बाजारों में जबरदस्त रौनक देखने को मिल रही है। त्योहार से पहले ही बाजार सजे-धजे नजर आ रहे हैं और महिलाओं की खरीदारी से बाजारों में भीड़भाड़ बढ़ गई है। शाम के समय तो मुख्य बाजारों में कदम रखने तक की जगह नहीं रहती। व्रत की तैयारी में जुटी महिलाओं का उत्साह साफ दिखाई दे रहा है। इस अवसर पर ब्यूटी पार्लरों, मेहंदी आर्टिस्टों, कपड़ों की दुकानों, मिठाई व ड्राई फ्रूट की दुकानों पर ग्राहकों की अच्छी खासी भीड़ नजर आ रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

महिलाओं ने पहले से ही ब्यूटी पार्लर और मेहंदी लगाने वालों की बुकिंग करा ली है ताकि आखिरी समय पर किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। महिलाओं उषा चौधरी, ममता, शालिनी, आशा, वीना, ममता सरदाना व पंकु रहेजा ने बताया कि वे पिछले कई दिनों से इस व्रत की तैयारी में जुटी हैं।

करवा चौथ का त्योहार महिलाओं के लिए विशेष महत्व रखता है, इसलिए उन्होंने नए सूट और ड्रेस तैयार करवा लिए हैं। इसके साथ ही ब्यूटी पार्लर में मेकअप और मेहंदी की बुकिंग पहले से ही कर दी गई है। कपड़ों की दुकानों पर महिलाओं की खूब चहल-पहल देखने को मिल रही है। महिलाएं अपनी पुत्रवधुओं और सास के लिए सुंदर सूट व उपहारों की खरीदारी कर रही हैं। वहीं, बाजार में मेकअप प्रोडक्ट्स, साड़ी, चुड़ी, सिंगार सामग्री, मिठाई और ड्राई फ्रूट की दुकानों पर भी ग्राहकों की भीड़ देखी जा रही है।

मिठाई विक्रेता गुलशन ने बताया कि त्योहारी सीजन की शुरुआत हो चुकी है, इसलिए दुकान पर विशेष तैयारियां की गई हैं। उन्होंने बताया कि करवा चौथ के लिए खास तौर पर कई प्रकार की मिठाइयां जैसे नमकीन टिकडे, मीठे टिकडे, फिरनी, पेड़े, बर्फी आदि तैयार की गई हैं।