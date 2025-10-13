Language
    कैथल में रोजगार तलाश रहे युवाओं के लिए सुनहरा अवसर, ITI में 15 अक्टूबर को रोजगार मेले का आयोजन

    By Surender Kumar Edited By: Suprabha Saxena
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 03:19 PM (IST)

    कैथल के आईटीआई में 15 अक्टूबर को रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। यह मेला कैथल के युवाओं के लिए रोजगार पाने का सुनहरा अवसर है। इस मेले में कई कंपनियां भाग लेंगी और युवाओं को उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार प्रदान करेंगी। मेले में भाग लेने के लिए युवाओं को अपना पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण की अंतिम तिथि 14 अक्टूबर है।

    15 अक्टूबर को लगेगा रोजगार मेला

    जागरण संवाददाता, कैथल। जिला रोजगार अधिकारी ममता ने बताया कि जिले के युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से 15 अक्टूबर को सुबह 10 बजे राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कैथल में रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा।

    इस रोजगार मेले में एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, पुखराज हेल्थ केयर, एलआइसी जीवन बीमा व आईटीआई से संबंधित प्रतिष्ठित कंपनियां भाग लेंगी और युवाओं का चयन करेंगी। योग्यता 10वीं, 12वीं, ग्रेजुएट व आईटीआई के इच्छुक प्रार्थी नौकरियों के पंजीकरण के लिए इस रोजगार मेले में आईटीआई की विभिन्न ट्रेड जैसे वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, टर्नर, फिटर, मैकेनिक, सेल्स आफिसर, वैलनेस एडवाइजरी, सेल्स कंसलटेंट आदि पदों के लिए भाग ले सकते हैं। इस मेले का आयोजन कई विभागों के द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। यह मेला उन युवाओं के लिए सुनहरा अवसर है जो अच्छे रोजगार की तलाश में है।