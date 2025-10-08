Haryana News: सीवन में बिजली घर पर कर्मचारियों का धरना, SDO पर उत्पीड़न का आरोप

संवाद सूत्र, सीवन। एचएसइबी वर्कर यूनियन की तरफ से बिजली घर सीवन में कर्मचारियों की मांगों को लेकर तीसरे दिन भी धरना जारी रहा।

धरने की अध्यक्षता सब-यूनिट प्रधान राजकुमार ने की जबकि मंच संचालन सचिव पवन कुमार ने किया। राजकुमार ने आरोप लगाया कि एसडीओ सीवन द्वारा कर्मचारियों को अनावश्यक रूप से परेशान किया जा रहा है। गुहला यूनिट के प्रधान अनिल अलेवा ने भी धरने में शिरकत की।