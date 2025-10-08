Language
    Haryana News: सीवन में बिजली घर पर कर्मचारियों का धरना, SDO पर उत्पीड़न का आरोप

    By Surender Kumar Edited By: Prince Sharma
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 03:14 PM (IST)

    सीवन में एचएसइबी वर्कर यूनियन का बिजली घर पर तीसरे दिन भी धरना जारी रहा। कर्मचारियों ने एसडीओ पर अनावश्यक रूप से परेशान करने का आरोप लगाया। गुहला यूनिट के प्रधान ने चेतावनी दी कि यदि कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन तेज किया जाएगा जिसकी जिम्मेदारी एसडीओ की होगी। यूनियन कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया।

    सीवन में बिजली कर्मचारियों ने मांगों को लेकर दिया धरना (File Photo)

    संवाद सूत्र, सीवन। एचएसइबी वर्कर यूनियन की तरफ से बिजली घर सीवन में कर्मचारियों की मांगों को लेकर तीसरे दिन भी धरना जारी रहा।

    धरने की अध्यक्षता सब-यूनिट प्रधान राजकुमार ने की जबकि मंच संचालन सचिव पवन कुमार ने किया। राजकुमार ने आरोप लगाया कि एसडीओ सीवन द्वारा कर्मचारियों को अनावश्यक रूप से परेशान किया जा रहा है। गुहला यूनिट के प्रधान अनिल अलेवा ने भी धरने में शिरकत की।

    चेतावनी दी कि यदि समय रहते एसडीओ कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान नहीं करता, तो आंदोलन को यूनिट स्तर पर तेज किया जाएगा।

    उन्होंने कहा कि यदि इस दौरान किसी प्रकार की विभागीय हानि होती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी एसडीओ सीवन की होगी। इस अवसर पर सोमनाथ, राकेश कुमार, संदीप कुमार, नरेंद्र कुमार, रामनिवास, वकील, नरेश कुमार, पालाराम, मनोज कुमार, तरसेम कुमार, महावीर सिंह मौजूद रहे।