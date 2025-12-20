Language
    कैथल में 13 साल पहले जमीनी रंजिश में दो हत्याओं का लिया बदला, ताऊ और भतीजे की गोलियां मारकर हत्या

    By Prince Sharma Edited By: Prince Sharma
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 02:23 PM (IST)

    कैथल के पाई गांव में जमीनी विवाद के चलते दोहरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया, जिसमें ताऊ और भतीजे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 13 साल पहले हुई दो हत्या ...और पढ़ें

    13 साल पहले जमीनी रंजिश में दो हत्याओं का लिया बदला (File Photo)


    संवाद सहयोगी, पूंडरी (कैथल)। जमीनी विवाद के चलते शुक्रवार सुबह करीब नौ बजे गांव पाई में परिवार की रंजिश में एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के युवक और बुजुर्ग की गोलियां मारकर हत्या कर दी। मरने वालों में गांव पाई निवासी ताऊ वीरभान उर्फ भाना (75) और भतीजा राजेंद्र (38) हैं। दोनों की हत्या के आरोप परिवार के ही दूसरे पक्ष के चार युवकों पर हैं।

    एसपी उपासना सिंह, डीएसपी सुशील प्रकाश और सीआइए की तीन टीमें मौके पर पहुंचीं और घटनास्थल का जायजा लिया। इस मामले में 2012 में करीब 300 वर्ग गज जमीन के विवाद में गांव के ही राजबीर और फकीर चंद की हत्या हुई थी।

    अब राजबीर के दो बेटों राहुल व सावन, फकीर चंद के दो बेटों नरेश और विजय पर दोहरे हत्याकांड के आरोप लगे हैं। पहले हुए हत्याकांड में अब मारा गया राजेंद्र शामिल था और उसे उम्रकैद हो चुकी थी। करीब छह साल पहले राजेंद्र हाई कोर्ट से जमानत लेकर आया था। अब उसी का बदला लेते हुए दूसरे पक्ष ने डबल मर्डर को अंजाम दिया।

    अमावस्या पर खेतों में पितरों की पूजा कर लौट रहा था ताऊ

    शुक्रवार सुबह करीब नौ बजे यह घटना हुई। पाई निवासी राजेंद्र पुत्र ओमप्रकाश पाई से पूंडरी कुछ सामान लेने स्कूटी पर जा रहा था। जब वह गांव जटहेड़ी के पास पहुंचा तो बाइक सवार लोगों ने उसे घेर लिया। खुद को उन लोगों से घिरा देख राजेंद्र अपनी स्कूटी को सड़क के किनारे छोड़कर खेतों की तरफ भागा।

    आरोपितों ने पीछा किया और करीब चार गोलियां मार दी। एक गोली राजेंद्र के सिर में लगी और उसकी वहीं मौत हो गई थी। फिर बाइक सवारों ने छह किलोमीटर दूर गांव पाई में पहुंच लगभग 10 मिनट बाद उसके ताऊ वीरभान को दो गोलियां मार दी।

    वीरभान अमावस्या पर खेतों में पितरों की पूजा करके घर लौट रहा था कि बीच चौराहे उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। दोनों हत्याओं में करीब छह किलोमीटर की दूरी और लगभग 10 से 12 मिनट का अंतराल है। दोनों हत्याओं के बाद गांव में पुलिस बल की तैनाती की गई है।

    सुबह के समय पाई गांव में डबल मर्डर हुआ है। मृतक वीरभान के भतीजे तेजेंद्र की शिकायत पर पूंडरी थाना में गांव पाई निवासी राहुल, सावन, नरेश और विजय के विरुद्ध हत्या का केस दर्ज किया गया है। आरोपितों को पकड़ने के लिए तीनों सीआइए की टीमें लगा दी हैं। आसपास के जिलों की पुलिस को भी अलर्ट किया गया है। उपासना, एसपी कैथल

     