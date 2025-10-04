कैथल की बेटी आस्था ने RBI ग्रेड-बी परीक्षा में किया टॉप, पहले ही प्रयास में हुई सफल

जागरण संवाददाता, कैथल। कैथल की बेटी आस्था ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) की ग्रेड-बी डीइपीआर (आर्थिक एवं नीति अनुसंधान विभाग) परीक्षा में ऑल इंडिया आठवां रैंक हासिल किया।

खास बात यह रही कि उन्होंने यह कठिन परीक्षा पहले ही प्रयास में पास की। आस्था कैथल निवासी डॉ. सुनीता गुप्ता और राजीव कुमार सिंगला की सुपुत्री हैं। उनकी शुरुआती पढ़ाई कैथल के आरकेएसडी और डीएवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हुई। इसके बाद उन्होंने दिल्ली के श्रीराम कॉलेज आफ कॉमर्स (एसआरसीसी) से इकोनामिक्स ऑनर्स में ग्रैजुएशन और फिर दिल्ली स्कूल आफ इकोनॉमिक्स से एमए इकोनामिक्स की डिग्री प्राप्त की।