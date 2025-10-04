Language
    कैथल की बेटी आस्था ने RBI ग्रेड-बी परीक्षा में किया टॉप, पहले ही प्रयास में हुई सफल

    By Sunil Kumar Edited By: Suprabha Saxena
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 03:49 PM (IST)

    कैथल की बेटी आस्था ने आरबीआई ग्रेड-बी डीईपीआर परीक्षा में पहले ही प्रयास में अखिल भारतीय स्तर पर आठवां स्थान प्राप्त किया है। उन्होंने दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से एमए की डिग्री हासिल की और सिटी कारपोरेशन में भी काम किया। अब वह आरबीआई में आर्थिक नीतियों के निर्माण में योगदान देंगी। उन्होंने इस सफलता का श्रेय अपने माता-पिता और शिक्षकों को दिया है।

    आरबीआइ की परीक्षा में आस्था ने ऑल इंडिया में आठवां रैंक हासिल किया

    जागरण संवाददाता, कैथल। कैथल की बेटी आस्था ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) की ग्रेड-बी डीइपीआर (आर्थिक एवं नीति अनुसंधान विभाग) परीक्षा में ऑल इंडिया आठवां रैंक हासिल किया।

    खास बात यह रही कि उन्होंने यह कठिन परीक्षा पहले ही प्रयास में पास की। आस्था कैथल निवासी डॉ. सुनीता गुप्ता और राजीव कुमार सिंगला की सुपुत्री हैं। उनकी शुरुआती पढ़ाई कैथल के आरकेएसडी और डीएवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हुई। इसके बाद उन्होंने दिल्ली के श्रीराम कॉलेज आफ कॉमर्स (एसआरसीसी) से इकोनामिक्स ऑनर्स में ग्रैजुएशन और फिर दिल्ली स्कूल आफ इकोनॉमिक्स से एमए इकोनामिक्स की डिग्री प्राप्त की।

    एमए के बाद उन्हें कैंपस प्लेसमेंट के जरिए सिटी कॉर्पोरेशन में क्रेडिट रिस्क एनालिस्ट के पद पर कार्य करने का अवसर मिला। अपनी नौकरी के साथ-साथ आस्था ने डीइपीआर की परीक्षा की तैयारी जारी रखी और सफलता हासिल की। अब बतौर आरबीआई ग्रेड-बी अधिकारी (डीइपीआर) आस्था देश की आर्थिक नीतियों के निर्माण, मुद्रास्फीति नियंत्रण, वित्तीय स्थिरता, और वित्तीय समावेशन जैसे अहम विषयों पर नीति निर्धारण और शोध कार्यों में अहम भूमिका निभाएंगी। अपनी सफलता का श्रेय आस्था ने अपने माता-पिता और शिक्षकों को दी।