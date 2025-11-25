कैथल: गुरुद्वारा में गाली-गलौज और मारपीट करने के आरोप में केस दर्ज, बेअदबी का लगाया आरोप

जागरण संवाददाता, कैथल। सीवन में श्री दशमेश सिंह सभा गुरुद्वारा में सिख पंथ की बेअदबी और गुरुद्वारा के कोषाध्यक्ष सहित अन्य संगम से मारपीट करने का मामला सामने आया है। गुरुद्वारा के कोषाध्यक्ष लाल सिंह उर्फ बिट्टू की शिकायत पर सीवन निवासी पवित्र सिंह के विरुद्ध सीवन थाना में केस दर्ज किया गया है। घटना के चार दिन बाद ही पवित्र सिंह अमेरिका पहुंच गया था और वहां से इस मामले को लेकर वीडियो जारी करके अपना पक्ष रखा है। बता दें कि विवाद गुरुद्वारा में स्पीकर की आवाज को लेकर हुआ था।

शिकायत में लाल सिंह ने बताया कि 19 नवंबर को शाम करीब साढ़े छह बजे गुरुद्वारा परिसर में संगत पहुंची हुई थी। वहां पर संगत की मौजूदगी में सीवन निवासी पवित्र सिंह ने गुरुद्वारा परिसर में लगे सिख मर्यादा के पोस्टर को फाड़ दिए थे। साथ ही गुरुद्वारा के ग्रंथी के साथ गाली गलौज व मारपीट की। इसके बारे में 20 नवंबर को गुरुद्वारा दशमेश सिंह सभा में समूह संगत की पंचायत हुई।

इसमें पवित्र सिंह व उसके परिवार को बुलाया गया। पंचायत में भी आकर पवित्र सिंह ने दोबारा समूह संगत के साथ गाली गलौज व उसके साथ हाथापाई की। उसके केशों व पगड़ी की बेअदबी की। बता दें कि इस मामले में गुरुद्वारा के पदाधिकारी एसपी से भी मिले थे। सीवन थाना के जांच अधिकारी शीशपाल ने बताया कि इस संबंध में पुलिस के पास शिकायत आई है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपित के विरुद्ध केस दर्ज कर लिया है। मामले की जांच की जा रही है।

मुझे बहन की गाली दी और मां से मारपीट की: पवित्र इस मामले में आरोपित पवित्र सिंह ने वीडियो जारी कर अपना पक्ष रखा है। वीडियो में कहा कि मैं अमेरिका में पीआर हूं। नवंबर में मेरे पिता के इलाज के लिए भारत आया था। 19 नवंबर को घर पर मौजूद था और गुरुद्वारा से तेज आवाज आ रहा थी। पिता की तबीयत खराब होने के कारण मैं आवाज कम करवाने के लिए गया था।

वहां मेरे साथ मारपीट की गई। अगले दिन पंचायत हुई तो मैं पिता-माता और छोटे बेटे के साथ गया था। मुझे वहां बहन की गाली दी गई और मां से मारपीट की गई। मैंने पुलिस को शिकायत दी, लेकिन मेडिकल ना होने के कारण मेरी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद मैं अमेरिका वापस आ गया था।