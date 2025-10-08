Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कैथल में अमेरिका भेजने के नाम पर ठगी, युवक को लगाया 40 लाख का चूना

    By Sunil Kumar Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 03:18 PM (IST)

    कैथल में एक युवक को अमेरिका भेजने के नाम पर 40 लाख रुपये की ठगी हुई। फतेहपुर के स्माइल ने रविंद्र और रजनीश के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। आरोपियों ने अलग-अलग बहानों से 40 लाख रुपये लिए और बाद में अमेरिका भेजने से इनकार कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    prefferd source google
    Hero Image
    अमेरिका भेजने के नाम पर युवक से 40 लाख रुपये की ठगी, दो लोगों पर केस दर्ज। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, कैथल। एक युवक को अमेरिका भेजने के नाम पर 40 लाख रुपये की ठगी की गई है। गांव फतेहपुर निवासी स्माइल की शिकायत पर रविंद्र और रजनीश के विरुद्ध पूंडरी थाना में केस दर्ज किया गया है। शिकायत में बताया कि वह विदेश जाना चाहता था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इसके लिए उसने वर्ष 2024 में रविंद्र और रजनीश से संपर्क किया था। आरोपितों ने उसे वैध तरीके से अमेरिका भेजने की बात कही थी। वह उन दोनों की बातों में आ गया और उनके माध्यम से विदेश जाने को लेकर हां कर दी थी।

    इसके बाद आरोपितों ने उसके दस्तावेज ले लिए थे। चार सितंबर 2024 से लेकर 18 जुलाई 2025 के बीच आरोपितों ने अलग-अलग बहाने बनाकर उससे नकद व ऑनलाइन तरीके से करीब 40 लाख रुपये ले लिए थे। पैसे लेने के बाद आरोपितों ने उसे जल्द से जल्द अमेरिका भेजने की बात कही थी।

    काफी समय बीत जाने पर उसने आरोपितों से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि दस्तावेज पूरे होने पर विदेश भेजेंगे। बाद में बार-बार कहने पर आरोपितों ने उसे अमेरिका भेजने से साफ मना कर दिया। उसने अपने रुपये वापस मांगे तो उसे जान से मारने की धमकी दी गई।

    ऐसा करके आरोपितों ने उसके साथ 40 लाख रुपये की ठगी की है। पूंडरी थाना के जांच अधिकारी बहादुर सिंह ने बताया कि आरोपितों के विरुद्ध केस दर्ज कर लिया है। मामले की जांच की जा रही है।