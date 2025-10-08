कैथल में अमेरिका भेजने के नाम पर ठगी, युवक को लगाया 40 लाख का चूना

कैथल में एक युवक को अमेरिका भेजने के नाम पर 40 लाख रुपये की ठगी हुई। फतेहपुर के स्माइल ने रविंद्र और रजनीश के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। आरोपियों ने अलग-अलग बहानों से 40 लाख रुपये लिए और बाद में अमेरिका भेजने से इनकार कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

जागरण संवाददाता, कैथल। एक युवक को अमेरिका भेजने के नाम पर 40 लाख रुपये की ठगी की गई है। गांव फतेहपुर निवासी स्माइल की शिकायत पर रविंद्र और रजनीश के विरुद्ध पूंडरी थाना में केस दर्ज किया गया है। शिकायत में बताया कि वह विदेश जाना चाहता था।

इसके लिए उसने वर्ष 2024 में रविंद्र और रजनीश से संपर्क किया था। आरोपितों ने उसे वैध तरीके से अमेरिका भेजने की बात कही थी। वह उन दोनों की बातों में आ गया और उनके माध्यम से विदेश जाने को लेकर हां कर दी थी।

इसके बाद आरोपितों ने उसके दस्तावेज ले लिए थे। चार सितंबर 2024 से लेकर 18 जुलाई 2025 के बीच आरोपितों ने अलग-अलग बहाने बनाकर उससे नकद व ऑनलाइन तरीके से करीब 40 लाख रुपये ले लिए थे। पैसे लेने के बाद आरोपितों ने उसे जल्द से जल्द अमेरिका भेजने की बात कही थी।

काफी समय बीत जाने पर उसने आरोपितों से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि दस्तावेज पूरे होने पर विदेश भेजेंगे। बाद में बार-बार कहने पर आरोपितों ने उसे अमेरिका भेजने से साफ मना कर दिया। उसने अपने रुपये वापस मांगे तो उसे जान से मारने की धमकी दी गई।