कैथल में अवैध हथियार आपूर्तिकर्ता गिरफ्तार, पुलिस की बड़ी कार्रवाई

जासं, कैथल। अवैध असला सप्लाई करने के मामले की जांच एंटी व्हीकल थेफ्ट स्टाफ के एचसी सुनील कुमार ने की। टीम ने आरोपित गांव टयोंठा निवासी गोल्डी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि 27 सितंबर को एंटी व्हीकल थेफ्ट स्टाफ के एचसी लखविंद्र सिंह की टीम ने टयोंठा से दुसैन अड्डा रोड के पास से आरोपित गांव टयोंठा निवासी रवि कुमार को काबू किया था। उससे एक देशी कट्टा 315 बोर बरामद हुआ था।