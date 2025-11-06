कैथल में अवैध हथियार आपूर्तिकर्ता गिरफ्तार, पुलिस की बड़ी कार्रवाई
कैथल पुलिस ने अवैध हथियार सप्लाई करने के मामले में गोल्डी नामक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी 27 सितंबर को रवि कुमार की गिरफ्तारी के बाद हुई, जिसके पास से एक देशी कट्टा बरामद हुआ था। पूछताछ में रवि ने बताया कि उसे यह हथियार गोल्डी ने दिया था, जिसके बाद पुलिस ने गोल्डी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
जासं, कैथल। अवैध असला सप्लाई करने के मामले की जांच एंटी व्हीकल थेफ्ट स्टाफ के एचसी सुनील कुमार ने की। टीम ने आरोपित गांव टयोंठा निवासी गोल्डी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि 27 सितंबर को एंटी व्हीकल थेफ्ट स्टाफ के एचसी लखविंद्र सिंह की टीम ने टयोंठा से दुसैन अड्डा रोड के पास से आरोपित गांव टयोंठा निवासी रवि कुमार को काबू किया था। उससे एक देशी कट्टा 315 बोर बरामद हुआ था।
पूंडरी थाना में दर्ज मामले की आगामी जांच एंटी व्हीकल थेफ्ट स्टाफ के एचसी सुनील कुमार ने की। आरोपित रवि से पूछताछ के दौरान जानकारी मिली कि उसे यह असला गोल्डी ने उपलब्ध करवाया था। आरोपित से एक हजार रुपये बरामद किए गए हैं। आरोपित न्यायालय के आदेशानुसार न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बता दें कि एसपी उपासना के आदेशानुसार अवैध असला रखने वालों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है।
