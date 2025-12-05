हरियाणा के कैथल में जमानत पर बाहर आए युवक की सिर में चोट मारकर हत्या, मृतक पर दर्ज थे तीन केस
हरियाणा के कैथल में जमानत पर छूटे एक युवक, आशु की हत्या कर दी गई। उसका शव रेलवे लाइन के पास मिला। पुलिस ने अजय नामक एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है, ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, कैथल। गैर-इरादतन हत्या के मामले में करीब एक महीना पहले जमानत पर आए एक युवक के सिर में चोट मारकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान जाखौली अड्डा डेहा बस्ती निवासी आशु (18) के रूप में हुई है। युवक का शव वीरवार को सुबह भाट बस्ती रेलवे लाइन के पास सेलर की खाली पड़ी जगह में मिला था।
सुबह राहगीरों ने शव को देखा तो पार्षद रामबीर सैनी को सूचना दी। स्पेशल डिटेक्टिव यूनिट टीम ने इस मामले में एक युवक जाखौली अड्डा निवासी अजय को हिरासत में लिया है। पुलिस आज इस मामले को लेकर राजफाश करेगी। अजय भी मृतक आशु का दोस्त बताया जा रहा है।
मृतक की बड़ी बहन नेहा ने बताया कि सुबह करीब चार बजे आशु के पास किसी का फोन आया था। आशु घर से जाने के लिए तैयार हुआ तो उससे पूछा कि कहां जा रहे हो, लेकिन आशु ने कुछ नहीं बताया और चला गया था। नेहा ने आरोप लगाया कि करीब 15 दिन पहले आशु और एक युवक का किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। युवक ने आशु के विरुद्ध पुलिस को भी शिकायत दी थी। आरोप है कि उसी युवक ने अपने साथियों के साथ मिलकर आशु की हत्या की है।
सिटी थाना पुलिस को वीरवार सुबह के समय रेलवे लाइन के पास एक युवक के शव मिलने की सूचना मिली थी। टीम मौके पर गई तो युवक मृत पड़ा था। टीम ने एक युवक अजय को हिरासत में लिया है। मृतक आशु के पिता राकेश की शिकायत पर सिटी थाना में हत्या का केस दर्ज किया गया है।
