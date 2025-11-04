Language
    कैथल का AQI गंभीर श्रेणी में पहुंचा, हरियाणा के इन जिलों में सांस लेना मुश्किल

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 07:56 AM (IST)

    हरियाणा में स्मॉग का प्रकोप बढ़ रहा है, जिससे कैथल का एयर क्वालिटी इंडेक्स सबसे अधिक 393 तक पहुंच गया है। बल्लभगढ़, फतेहाबाद, जींद और मानेसर में भी एक्यूआइ 300 के पार है, जिससे लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। आने वाले दिनों में बारिश की संभावना से स्मॉग से राहत मिलने की उम्मीद है।

    कैथल का मौसम (जागरण फोटो)

    जागरण संवाददाता, हिसार। प्रदेश में स्मॉग तेजी से बढ़ रहा है। इसी के चलते एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआइ) कैथल का सबसे ज्यादा 393 तक पहुंच गया। वहीं आने वाले दिनों में प्रदेश के कुछ जिलों में वर्षा की संभावना और हवा चलने के कारण स्मॉग से छ़ुटकारा मिलने की उम्मीद है।

    हरियाणा में कैथल के अलावा बल्लभगढ़, फतेहाबाद, जींद, मानेसर का एक्यूआइ 300 का आंकड़ा पार कर चुका है। बहुत गंभीर श्रेणी में चल रहे एक्यूआइ व प्रदूषित वातावरण के चलते इन जिलों में लोगों को सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है।

    स्मॉग के चलते पीएम 10 और पीएम 2.5 ज्यादा होने के कारण लोगों की सेहत को नुकसान हो रहा है। वहीं आने वाले दिनों में भी कुछ जिलों में वर्षा की संभावना व्यक्त की जा रही है।

     