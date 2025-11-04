कैथल का AQI गंभीर श्रेणी में पहुंचा, हरियाणा के इन जिलों में सांस लेना मुश्किल

जागरण संवाददाता, हिसार। प्रदेश में स्मॉग तेजी से बढ़ रहा है। इसी के चलते एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआइ) कैथल का सबसे ज्यादा 393 तक पहुंच गया। वहीं आने वाले दिनों में प्रदेश के कुछ जिलों में वर्षा की संभावना और हवा चलने के कारण स्मॉग से छ़ुटकारा मिलने की उम्मीद है।

हरियाणा में कैथल के अलावा बल्लभगढ़, फतेहाबाद, जींद, मानेसर का एक्यूआइ 300 का आंकड़ा पार कर चुका है। बहुत गंभीर श्रेणी में चल रहे एक्यूआइ व प्रदूषित वातावरण के चलते इन जिलों में लोगों को सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है।