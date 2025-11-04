Language
    कैथल ग्रेनेड हमले के दो आरोपी गिरफ्तार, हरियाणा पुलिस की बड़ी कार्रवाई

    By Prince Sharma Edited By: Prince Sharma
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 01:20 PM (IST)

    कैथल पुलिस ने अजीमगढ़ पुलिस चौकी पर ग्रेनेड हमले के दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गुरप्रीत सिंह उर्फ जग्गा और हरमनप्रीत उर्फ प्रीत नामक इन आरोपियों ने हमले का वीडियो बब्बर खालसा इंटरनेशनल के सदस्य करण को भेजा था, जो अमेरिका में है। पुलिस ने दोनों को रिमांड पर लिया है।

    जागरण संवाददाता, कैथल। अजीमगढ़ पुलिस चौकी पर छह अप्रैल को सुबह ग्रेनेड ब्लास्ट करने के मामले में डीएसपी गुहला कुलदीप बेनीवाल की टीम ने दो आरोपितों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपित पटियाला के गांव नन्हेड़ा निवासी गुरप्रीत सिंह उर्फ जग्गा और गांव गुरदियालपुरा निवासी हरमनप्रीत उर्फ प्रीत हैं।

    दोनों ने मिलकर यह हमला किया था और वीडियो बनाकर अमेरिका में रह रहे बब्बर खालसा इंटरनेशनल आतंकी संगठन के सदस्य करण को भेजा था। डंकी रूट से जाकर अमेरिका में रह रहे करण ने हैप्पी पासियां और जीशान अख्तर को वीडियो दिया था। कैथल पुलिस ने दोनों को तीन दिन के रिमांड पर लिया हुआ है।

     