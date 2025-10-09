हरियाणा के कैथल में झगड़े में युवक की मौत, पत्नी और भाई पर हत्या का संदेह

कैथल में एक दुखद घटना घटी, जिसमें मारपीट में घायल एक युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान दीपक के रूप में हुई है, जो बिहार का रहने वाला था। इस मामले में मृतक के छोटे भाई और पत्नी पर हत्या का आरोप लगा है, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।

हरियाणा के कैथल में झगड़े में युवक की मौत (File Photo)