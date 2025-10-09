Language
    हरियाणा के कैथल में झगड़े में युवक की मौत, पत्नी और भाई पर हत्या का संदेह

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Thu, 09 Oct 2025 09:43 AM (IST)

    कैथल में एक दुखद घटना घटी, जिसमें मारपीट में घायल एक युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान दीपक के रूप में हुई है, जो बिहार का रहने वाला था। इस मामले में मृतक के छोटे भाई और पत्नी पर हत्या का आरोप लगा है, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।

    हरियाणा के कैथल में झगड़े में युवक की मौत (File Photo)

    जागरण संवाददाता,  कैथल। मारपीट में घायल हुए एक युवक की मौत हो गई। हत्या के आरोप मृतक के छोटे भाई और मृतक की पत्नी पर लगे हैं। मृतक की पहचान रजवैली हगरुआ पूर्णिया डगरुआ हाट बिहार निवासी दीपक (35) के रूप में हुई है।

    गांव डेरा गदला पट्टी अफगान निवासी गुरनाम सिंह की शिकायत पर मृतक दीपक के छोटे भाई कृष्ण और मृतक की पत्नी अंजलि के विरुद्ध हत्या की धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। शिकायत में बताया कि वह इस समय गांव का नंबरदार है।

     

     