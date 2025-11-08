हरियाणा के कैथल में छात्रों से अश्लील हरकत, युवक ने स्कूल जा रही दो बहनों को दिखाया प्राइवेट पार्ट, गिरफ्तार
कैथल में एक युवक अश्लील हरकते करते हुए युवक को गिरफ्तार किया गया है। यह युवक शुक्रवार की सुबह स्कूल जा रही दो बहनों की तरफ अश्लील इशारे कर रहा था। जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है।
जागरण संवाददाता, कैथल। शुक्रवार को सुबह के समय स्कूल जा रही दो बहनों की तरफ अश्लील इशारे कर रहे आरोपित को सिटी थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपित सुंदरान मोहल्ला निवासी शंकर की यह शर्मनाक हरकत पास की दुकान में लगे एक सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई है। आरोपित शंकर स्कूल जा रही दोनों बहनों को प्राइवेट पार्ट दिखा रहा था।
शहर की एक कालोनी निवासी 12वीं कक्षा की नाबालिग छात्रा कि शिकायत पर आरोपित शंकर के विरुद्ध सिटी थाना में पोक्सो सहित अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। शिकायत में बताया कि सात नवंबर को सुबह करीब पौने आठ बजे वह अपनी छोटी बहन के साथ बाजार की एक गली से होते हुए स्कूल जा रही थी। रास्ते में आरोपित खड़ा था और उनकी तरफ अश्लील इशारे किए गए। आरोपित ने उन्हें प्राइवेट पार्ट भी दिखाया।
मामला संज्ञान में आते ही सिटी थाना पुलिस ने गंभीरता से मामले की जांच शुरू कर दी थी। टीम को घटनास्थल के पास एक दुकान से सीसीटीवी फुटेज मिली, जिसमें आरोपित कैद हो गया था। आरोपित की पहचान करने के बाद सिटी थाना से जांच अधिकारी इंस्पेक्टर वेदपाल की टीम ने आरोपित शंकर को गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस टीम आरोपित से पूछताछ कर रही है। वहीं सिटी थाना प्रभारी इंस्पेक्टर गीता ने बताया कि अगर कोई भी युवक स्कूल की बच्चियों को किसी भी तरीके से परेशान करता है तो तुरंत उसकी शिकायत दें। ऐसा करने वाले युवकों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा।
