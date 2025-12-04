कैथल में CM नायब सैनी के दौरे को लेकर तैयारी, डीसी-एसपी ने बीजेपी नेताओं के साथ की बैठक

जागरण संवाददाता, कैथल। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में सात दिसंबर को आरकेएसडी कॉलेज में होने वाली बैठक को लेकर उपायुक्त अपराजिता और एसपी उपासना ने वीरवार दोपहर बाद भाजपा जिला अध्यक्ष ज्योति सैनी व पूर्व जिला अध्यक्ष अशोक गुर्जर सहित अन्य नेताओं के साथ आयोजन स्थल का दौरा किया। जहां उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए। उपयुक्त अपराजिता ने कहा कि 7 दिसंबर को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी राजनीतिक बैठक लेंगे। उनके इस दौरे में संबंधित विभागों के अधिकारी अपने-अपने विभाग से संबंधी तैयारियों को पूरा कर लें। उन्होंने बिजली, जनस्वास्थ्य, लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों सहित डीएमसी को आवश्यक तैयारियों के बारे में निर्देश दिए।

उन्होंने एसपी उपासना सहित भाजपा जिला अध्यक्ष ज्योति सैनी, वरिष्ठ भाजपा नेता अशोक गुर्जर के साथ मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर रूट प्लान, मंच, पार्किंग, जलपान सहित तमाम तैयारियों पर चर्चा की।



एसपी उपासना ने सुरक्षा संबंधी तैयारियों को लेकर चर्चा की और पुलिस अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए। भाजपा नेता अशोक गुर्जर एवं जिला अध्यक्ष ज्योति सैनी ने बैठक में संभावित संख्या, भोजन व वीआईपी लंच जैसी तैयारियों को लेकर आवश्यक जानकारी दी।



भाजपा नेता अशोक गुर्जर ने बताया कि प्रदेश स्तरीय संगठनात्मक बैठक होगी, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अगुवाई में प्रदेश पदाधिकारी, प्रदेश के मंडल अध्यक्ष सहित अन्य कार्यकर्ता भाग लेंगे। भाजपा जिला ज्योति सैनी ने बैठक को लेकर संगठन की तैयारियों के बारे में आवश्यक जानकारी दी।



इस अवसर पर आरकेएसडी कालेज के प्रधान अश्वनी शोरेवाला, महासचिव पंकज बंसल, आरएसएस के जिला संघचालक श्याम बंसल, कालेज प्रिंसिपल गगन मित्तल, पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष मनीष कठवाड़, सुरेश संधू, महामंत्री मनीष शर्मा सहित प्रशासनिक अधिकारियों डीएमसी कपिल शर्मा, एसडीएम अजय सिंह, सिविल सर्जन डा रेणु चावला सहित अन्य विभागों के अधिकारी भी मौजूद थे।