धान खरीद में धांधली! कैथल में एजेंसियों की मिलीभगत का आरोप, किसानों के साथ हो रही लूट
भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कलायत अनाज मंडी का दौरा किया। उन्होंने धान खरीद में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए कहा कि खरीद एजेंसियां किसानों को लूट रही हैं। उन्होंने 17 प्रतिशत नमी वाले धान की खरीद और उत्तर प्रदेश से सस्ते धान की खरीद पर सवाल उठाए। उन्होंने सरकार और प्रशासन पर मिलीभगत का आरोप लगाया।
संवाद सहयोगी, कलायत। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने रविवार को कलायत अनाज मंडी का दौरा किया। उन्होंने किसानों की समस्याओं को सुना व अधिकारियों से धान खरीद को लेकर जवाबतलबी की। चढ़ूनी सरकारी ख़रीद एजेंसी के कार्यालय गए और खरीद इंस्पेक्टर संदीप सिंह से कहा कि 17 प्रतिशत नमी धान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर क्यों नहीं ख़रीदा जा रहा। इस पर इंस्पेक्टर ने कहा कि रविवार का अवकाश है, सोमवार से खरीद शुरू की जाएगी।
उन्होंने कहा कि कैथल जिले की मंडियों में खरीद एजेंसियों की मिलीभगत से कम रेट में धान की खरीद की जा रही है। इसके विपरीत उत्तर प्रदेश से सस्ते दामों में धान खरीद के हरियाणा में बेचा जा रहा है। उनकी टीम ने बड़ी संख्या ऐसे ट्रक पकड़े है जिसमें यूपी की धान मिली। प्रशासन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ही नही कर रहा।
ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि सरकार व प्रशासन की मिलीभगत से ये कार्य चल रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष महाबीर चहल ने कहा कि सेलर संचालकों से मिलीभगत करके किसानों को लूटा जा रहा है। धान को मनमाने भाव पर खरीदा जा रहा है। इस अवसर पर पर काला खरक पाडवा, जसमेर ढांडा, सलिंदर बरटा सुंदर गिल प्योदा, दीपक चहल, लक्ष्य मौन मटौर व जोगिंदर कुंडू सहित बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे।
