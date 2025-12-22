Language
    कैथल में 25 दिसंबर को मनाया जाएगा सुशासन दिवस, अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर होगा पार्क और नगर परिषद

    By Surender Kumar Edited By: Shivaji Mishra
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 02:57 PM (IST)

    कैथल में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर सेक्टर 20 के पार्क में उनकी प्रतिमा स्थापित की जाएगी। इस पार्क का नाम अटल बिहारी वाजपेयी के ...और पढ़ें

    अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर होगा कैथल नगर परिषद का नाम (फाइल फोटो)

    जागरण संवाददाता, कैथल। पूर्व प्रधानमंत्री स्व. अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को हर वर्ष सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस बार भी शहर में इस आयोजन को लेकर जिला प्रशासन व भाजपा सरकार की तरफ से तैयारियां की जा रही है। सरकार के निर्देशों पर इस बार सेक्टर 20 के पार्क में यह आयोजन होगा। जिस पार्क में यह आयोजन हो रहा है, उस पार्क का नाम भी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से रखा जाएगा।

    इसके साथ-साथ कैथल नगर परिषद कार्यालय का नाम भी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से होगा। इसके लिए भी जिला प्रशासन की तरफ से प्रकिया शुरू कर दी है।

    पार्क में रिपेयर पर खर्च किए गए लाखों रूपये

    बता दें, सेक्टर 19 व 20 नगर परिषद के अधीन आते हैं, दोनों ही पार्कों में साफ-सफाई, झूले, ओपन जिम, रख-रखाव व कार्य नगर परिषद की तरफ से किया जाता है। जिस पार्क में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिभा स्थापित की जानी है, उस पार्क में रिपेयर का कार्य नगर परिषद की तरफ से कुछ महीने पहले ही करवाया गया था।

    इस पार्क को माडल पार्क बनाने की योजना है। सेक्टर 20 के साथ-साथ आसपास के वार्ड वासियों का भी इस पार्क में आना-जाना लगा रहता है। शहर के अन्य पार्कों में भी रिपेयर, ओपन जिम व झूले लगाए गए हैं।

    शहर में छोटे व बड़े करीब 40 पार्क

    शहर में छोटे व बड़े करीब 40 पार्क है। जींद रोड माडल टाउन में कुल 12 पार्क हैं। बड़े पार्क में बलिदानी लाला लाजपतराय की प्रतिमा लगाई गई है। वार्ड नंबर चार माता गेट स्थित पार्क में बलिदानी उधम सिंह की प्रतिभा स्थापित की गई है। पुराना बस अड्डा मार्ग पर स्थित पार्क का नाम पूर्व प्रधानमंत्री स्व. पंडित जवाहर लाल नेहरू के नाम से है,यहां पूर्व प्रधानमंत्री स्व. राजीव गांधी की प्रतिभा भी स्थापित है।

    इसी पार्क में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिभा भी लगाई गई है। इसी प्रकार सेक्टर 20 स्थित पार्क में पूर्व उप प्रधानमंत्री स्व. देवीलाल की प्रतिभा लगाई गई है।

    पार्क में लगेगी अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा

    नगर परिषद चेयरपर्सन सुरभि गर्ग ने बताया कि सेक्टर 20 स्थित पार्क में पूर्व प्रधानमंत्री स्व. अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिभा स्थापित की जाएगी। 25 दिसंबर को अटल की जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसी दिन इस पार्क में कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। इसके साथ-साथ नगर परिषद कैथल का नाम भी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से रखा जाएगा।