    लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ा कैथल का गैंग्सटर अमेरिका से प्रत्यर्पित, STF ने दिल्ली एयरपोर्ट से किया गिरफ्तार

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Sun, 26 Oct 2025 09:54 AM (IST)

    सीबीआई ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े गैंगस्टर लखविंदर कुमार को अमेरिका से प्रत्यर्पित कर हरियाणा एसटीएफ को सौंपा। लखविंदर, जो कैथल का रहने वाला है, रंगदारी और हत्या के प्रयास जैसे कई मामलों में वांछित था। इंटरपोल ने रेड कार्नर नोटिस जारी किया था जिसके बाद उसे अमेरिका से डिपोर्ट किया गया। दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरते ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

    जागरण संवाददाता, कैथल। सीबीआइ ने लारेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हरियाणा के गैंग्स्टर लखविंदर कुमार को शनिवार को अमेरिका से डिपोर्ट कर हरियाणा पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) को सौंप दिया।

    कैथल के गांव तितरम का रहने वाला लखविंदर हरियाणा और पंजाब में कई मामलों में वांछित था। इनमें रंगदारी मांगना, धमकाना, गैर कानूनी हथियार रखना और हत्या की कोशिश जैसे गंभीर अपराध शामिल हैं।

    सीबीआइ ने गैंग्स्टर को विदेश और गृह मंत्रालय की मदद से अमेरिका से प्रत्यर्पित किया। इंटरपोल ने गैंग्स्टर के खिलाफ रेड कार्नर नोटिस जारी किया था। इसके बाद उसे अमेरिका से डिपोर्ट किया गया और शनिवार को दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरते ही हरियाणा एसटीएफ की टीम ने गिरफ्तार कर लिया। सीबीआइ के एक प्रवक्ता ने कहा कि एजेंसी ने हरियाणा पुलिस के अनुरोध पर 26 अक्टूबर, 2024 को इंटरपोल के माध्यम से लखविंदर के खिलाफ नोटिस जारी करवाया था। जानकारी के अनुसार स्वजन ने लखविंदर को पहले पुर्तगाल भेजा था। वहां से डंकी रूट के रास्ते वह अमेरिका चला गया था।

    कैथल के पुलिस अधिकारियों का कहना है कि लखविंदर की गिरफ्तारी को लेकर अभी तक उनके पास कोई आधिकारिक सूचना नहीं आई है। पांच वर्ष से स्वजन का उससे कोई संपर्क नहीं था। बता दें कि एफबीआइ ने छह जून को सोशल मीडिया पर बताया था कि उन्होंने लखविंदर कुमार को स्टाकटन में पकड़ा है। पिछले कुछ साल में इंटरपोल की मदद से 130 से ज्यादा अपराधियों को वापस भारत लाया जा चुका है।