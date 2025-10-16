कैथल में क्लर्क की नौकरी लगवाने के नाम पर युवती से एक लाख की ठगी, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, कैथल। एक युवती को नौकरी लगवाने के नाम पर एक लाख रुपये की धोखाधड़ी करने के मामले की जांच एसआइ राजेश कुमार की टीम ने की। टीम ने आरोपित अमर सिटी कालोनी चीका निवासी शमशेर को काबू कर लिया।

पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि चीका निवासी युवती दवेंद्र कौर की शिकायत के अनुसार उसके पिता कश्मीर सिंह को चीका में स्वयं को एक चैनल का पत्रकार बताने वाले शमशेर सिंह के साथ उठना-बैठना था। वह खुद को टीवी व अन्य समाचार पत्रों का पत्रकार बताता है।

शमशेर ने एक दिन उसके पिता को कहा कि यदि तुम अपनी लड़की को नौकरी लगवाना चाहते हो तो वह उसे सरकारी नौकरी दिलवा सकता है। उसने कहा कि वह लड़की को डाटा एंट्री आपरेटर के तौर पर एसबीआइ बैंक में क्लर्क की नौकरी लगवा देगा।

इसके लिए एक लाख रुपये की मांग की। उन्होंने अप्रैल व मई माह में आरोपित को रुपये दे दिए थे। इसके बाद शमशेर सिंह बार-बार नौकरी लगाने के लिए टालमटोल करता रहा। आरोपित ने उनको कौशल रोजगार निगम में नौकरी लगने का फर्जी लेटर दिया।