कैथल में युवक को ऑस्ट्रेलिया भेजने के नाम पर लगाया चूना, 21 लाख रुपये की ठगी; आरोपित काबू
कैथल पुलिस ने विदेश भेजने के नाम पर ठगी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपित संजीव कुमार ने दिलबाग सिंह नामक युवक से ऑस्ट्रेलिया भेजने के नाम पर 21 लाख रुपये ठगे थे। शिकायतकर्ता के अनुसार, आरोपी ने फर्जी वीजा दिया और पैसे वापस मांगने पर जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, कैथल। युवाओं को विदेश भेजने के नाम पर ठगी करने के मामलों में पुलिस की तरफ से कड़ी कार्रवाई की जा रही है। एक युवक को ऑस्ट्रेलिया भेजने के नाम पर 21 लाख रुपये की ठगी करने के मामले की जांच आर्थिक अपराध शाखा प्रभारी इंस्पेक्टर ओमप्रकाश की अगुवाई में एएसआई सुरेंद्र सिंह की टीम ने की। टीम ने आरोपित गांव साढोला जिला यमुनानगर निवासी संजीव कुमार को काबू कर लिया।
पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि जिला जींद के गांव धमतान साहिब निवासी दिलबाग सिंह की शिकायत के अनुसार वह विदेश जाना चाहता था। वर्ष 2022 में संजीव कुमार से उसकी हनुमान वाटिका कैथल में मुलाकात हुई थी। संजीव ने कहा कि वह युवाओं को विदेश भेजने का काम करता है। उसे भी 24 लाख रुपये में ऑस्ट्रेलिया भेजने की बात कही थी। 12 दिसंबर 2022 को गूगल-पे से ढाई लाख रुपये लिए गए। उसके बाद 12 जनवरी 2023 को वीजा आने के बाद टिकट के नाम पर साढ़े तीन लाख रुपये लिए गए।
टिकट आने के बाद 15 लाख 50 हजार रुपये संजीव की पत्नी के बैंक खाते में जमा करवाए और दो लाख 50 हजार नकदी लेकर गया। उसने वीजा आनलाइन चेक किया तो वह फर्जी मिला। तीन लाख रुपये तो वापस कर दिया, लेकिन बकाया 21 लाख वापस मांगने पर जान से मारने की धमकी देने लग गया। इस बारे में सिविल लाइन थाना में केस दर्ज किया गया था। आरोपित से पूछताछ की जा रही है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।