Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कैथल: सड़क हादसे में 6 बच्चों के पिता की दर्दनाक मौत, घर में अकेला कमाने वाला था

    By Sunil Kumar Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Sun, 30 Nov 2025 04:23 PM (IST)

    कैथल में एक सड़क हादसे में छह बच्चों के पिता सोनू खान की मौत हो गई। वह अपने रिश्तेदार के घर से लौट रहे थे, तभी सीवन के पास उनकी बाइक को एक गाड़ी ने टक्कर मार दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सोनू खान परिवार में अकेले कमाने वाले थे, जिससे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।

    prefferd source google
    Hero Image

    कैथल: सड़क हादसे में 6 बच्चों के पिता की दर्दनाक मौत। सांकेतिक फोटो

    जागरण संवाददाता, कैथल। सड़क हादसे में छह बच्चों के पिता की मौत हो गई। मृतक की पहचान गांव नौच हाल थेह मुकेरियां निवासी 45 वर्षीय सोनू खान के रूप में हुई है। हादसा शनिवार को रात करीब साढ़े नौ बजे सीवन के पास हुआ। मृतक के भाई सलीम खान की शिकायत पर गाड़ी चालक के विरुद्ध सीवन थाना में केस दर्ज किया गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शिकायत में बताया कि सोनू खान शनिवार को अपनी रिश्तेदारी में गांव कैलरम गया था। रिश्तेदारी में लड़का हुआ था और सोनू शगुन के पैसे देने के लिए गया था। वहां से वापस आते समय सीवन के पास रात करीब साढ़े नौ बजे गाड़ी चालक ने उसके भाई की बाइक को टक्कर मार दी थी।

    राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी और उसे नागरिक अस्पताल लेकर पहुंचे। मौके से वाहन चालक फरार हो चुका था। गाड़ी चालक की लापरवाही से ही यह हादसा हुआ है। अस्पताल में डाक्टरों ने उसके भाई सोनू को मृत घोषित कर दिया।

    अस्पताल पहुंचे स्वजन ने बताया कि सोनू मेहनत मजदूरी का काम करता था। उसके परिवार में दो बेटे व चार बेटियां हैं। वह घर में अकेला कमाने वाला था। वाहन ड्राइवर के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

    जांच अधिकारी एएसआइ सुरेश कुमार ने बताया कि मृतक के भाई सलीम खान की शिकायत पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पोस्टमार्टम के बाद स्वजन को शव सौंप दिया गया था।