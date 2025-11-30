कैथल: सड़क हादसे में 6 बच्चों के पिता की दर्दनाक मौत, घर में अकेला कमाने वाला था

जागरण संवाददाता, कैथल। सड़क हादसे में छह बच्चों के पिता की मौत हो गई। मृतक की पहचान गांव नौच हाल थेह मुकेरियां निवासी 45 वर्षीय सोनू खान के रूप में हुई है। हादसा शनिवार को रात करीब साढ़े नौ बजे सीवन के पास हुआ। मृतक के भाई सलीम खान की शिकायत पर गाड़ी चालक के विरुद्ध सीवन थाना में केस दर्ज किया गया है।

शिकायत में बताया कि सोनू खान शनिवार को अपनी रिश्तेदारी में गांव कैलरम गया था। रिश्तेदारी में लड़का हुआ था और सोनू शगुन के पैसे देने के लिए गया था। वहां से वापस आते समय सीवन के पास रात करीब साढ़े नौ बजे गाड़ी चालक ने उसके भाई की बाइक को टक्कर मार दी थी।

राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी और उसे नागरिक अस्पताल लेकर पहुंचे। मौके से वाहन चालक फरार हो चुका था। गाड़ी चालक की लापरवाही से ही यह हादसा हुआ है। अस्पताल में डाक्टरों ने उसके भाई सोनू को मृत घोषित कर दिया।