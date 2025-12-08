कैथल में गेहूं की फसल में पानी देने गए किसान की करंट लगने से हुई मौत, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल
कैथल के कुकरकंडा गांव में रविवार रात को खेत में गेहूं की फसल को पानी देने गए 60 वर्षीय किसान राममेहर की करंट लगने से मौत हो गई। सुबह जब वह घर नहीं लौट ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, कैथल। खेत में धान की फसल में पानी देने गए किसान गांव कुकरकंडा निवासी 60 वर्षीय राममेहर की करंट लगने से मौत हो गई। राममेहर रविवार रात को घर से खेत के लिए गया था। स्वजन से कहा था कि सुबह घर आ जाएगा। सुबह जब वापस घर नहीं आया था राममेहर को फोन किए गए, लेकिन फोन नहीं उठाए गए।
इसके बाद स्वजन खेत में गए तो वहां राममेहर मृत पड़ा था। राजौंद थाना पुलिस ने मृतक राममेहर के भाई शैलेंद्र के बयान पर इत्तफाकिया कार्रवाई की है। शैलेंद्र ने बताया कि उन्होंने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी थी। पुलिस की टीम ने मृतक के शव काे पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल पहुंचाया। उसका भाई राममेहर रोजाना की तरह अपने खेत में गया हुआ था।
घर से वह यह कह कर गया था कि गेहूं के फसल में पानी देने के लिए जा रहा है और सुबह भैंसों का दूध निकालने के समय वह वापस आ जाएगा। जब सुबह भी वह वापस नहीं आया, तो उसके पास फोन किया। फोन नहीं उठाने पर वे मौके पर पहुंचे तो वहां राममेहर मृत पड़ा हुआ था। खेत की मेढ में खंबे के साथ लगे बिजली के तार में करंट आने के कारण उसकी मौत हुई है।
राजौंद थाना के जांच अधिकारी बिंटू सिंह ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई थी। मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवा कर स्वजन को सौंप दिया गया है। पुलिस ने मामले में इत्तफाकिया मौत की धाराओं के तहत कार्रवाई की है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।