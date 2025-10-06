कैथल में धक्का देने से बुजुर्ग की मौत, 6 लोगों पर का केस दर्ज

कैथल में जमीनी विवाद में एक बुजुर्ग की धक्का देने से मौत हो गई। मृतक के बेटे अनिल कुमार ने छह लोगों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कराया है। आरोप है कि आरोपियों ने दुकान पर कब्जा करने की कोशिश की और विरोध करने पर बुजुर्ग को धक्का दिया जिससे उनकी तबीयत बिगड़ गई और अस्पताल ले जाते समय उनकी मौत हो गई।

जागरण संवाददाता, कैथल। जमीनी विवाद को लेकर एक बुजुर्ग को धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया गया और उससे बुजुर्ग की मौत हो गई। मृतक के बेटे अनिल कुमार की शिकायत पर आरोपित भेजराज, कर्ण, मुकेश, उमेश, सचिन और अजय के विरुद्ध चीका थाना में गैरइरादतन हत्या का केस दर्ज कर लिया गया है। शिकायत में बताया कि उसके पिता नोरियामल दिल के मरीज थे।

आरोपित उसके पिता की दुकान पर कब्जा करना चाहते थे। एक अक्टूबर को आरोपित दुकान पर आए थे, लेकिन पुलिस बुलाने के बाद चले गए थे। इसके बाद पांच अक्टूबर को आरोपित हथौड़े और फाली लेकर दुकान पर आए और कब्जा करने के प्रयास में शटर तोड़ दिया।

जब उसके पिता नोरियामल ने विरोध किया तो मुकेश और उमेश ने उन्हें धक्का देकर गिरा दिया। भोजराज और अजय ने दोबारा धक्का दिया, जिससे बुजुर्ग की तबीयत बिगड़ गई। उन्हें पटियाला इलाज के लिए ले जाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया।

अनिल कुमार ने बताया कि उसके पिता के दो और भाई चुड़िया व भोजराज हैं। तीनों भाईयों की ज्वाइंट प्रोपर्टी है। इस बात का पता भोजराज, कर्ण, मुकेश, उमेश व सचिन व अजय को था। उसके पिता का दुकान पर कब्जा था और आरोपित उस दुकान के एक हिस्से पर कब्जा करना चाहते थे।