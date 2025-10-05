Language
    कैथल में बढ़े डेंगू के मामले, एक और नया केस मिलने से हड़ंकप; पढ़ें अब कितनी पहुंची संख्या

    By Surender Kumar Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 12:40 PM (IST)

    कैथल जिले में डेंगू के मामलों में वृद्धि हो रही है अब तक 19 मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं और लार्वा को नष्ट किया जा रहा है। लोगों को साफ-सफाई रखने और लक्षणों के दिखने पर तुरंत जांच कराने की सलाह दी गई है। अस्पतालों में मुफ्त जांच की सुविधा उपलब्ध है।

    जिले में बढ़े डेंगू के मामले, एक नया केस मिला, संख्या पहुंची 19। सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, कैथल। जिले में डेंगू मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। शनिवार को नया केस मिलने के बाद संख्या 19 तक पहुंच गई है। वहीं रोजाना डेंगू का लार्वा मिल रहा है। लोगों के घर व प्रतिष्ठान में रखे पानी के बर्तनों में ही लार्वा मिल रहा है। अब तक 3282 जगहों पर लार्वा मिल चुका है। हालांकि विभाग की तरफ से लोगों को डेंगू व मलेरिया से बचाव के लिए जागरूक किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद लोग गंभीर है।

    रोजाना 20 से 25 जगहों पर लार्वा मिल रहा है। अब वर्षा का मौसम चल रहा है और अधिकतम व न्यूनतम तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा रही है, इसके चलते मच्छरों की तादाद बढ़ रही है, जो डेंगू का ग्राफ बढ़ा रहे हैं।

    बता दें कि जिले में 930 टीमें विभाग की मलेरिया व डेंगू से बचाव को लेकर डोर-टू-डोर सर्वे कर रही हैं। लोगों को बीमारी से बचाव के लिए पानी के बर्तनों की सफाई करने, कूलर, फ्रिज की ट्रे, छत पर रखा पुराना सामान, गमले व घरों के बाहर जमा पानी की सफाई बारे जानकारी दी जा रह है, ताकि मच्छर का लार्वा पैदा न हो।

    लोगों को किया जा रहा जागरूक: मंगला

    जिला स्वास्थ्य विभाग के डिप्टी सिविल सर्जन डॉ. नीरज मंगला ने बताया कि डेंगू व मलेरिया को लेकर जागरूक किया जा रहा है। रोजाना टीमें डोर-टू-डोर जा रही हैं। जहां लार्वा मिलता है, वहां दवाई डालकर नष्ट किया जाताहै। नोटिस भी लोगों को दिए जा रहे हैं।

    इसके साथ-साथ जिला नागरिक अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। मलेरिया व डेंगू की जांच निशुल्क होती है। लोगों से अपील है कि बीमारी से बचाव को लेकर साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखें।

    बीमारी से संबंधित लक्षण नजर आएं तो सरकारी अस्पतालों में जांच करवाएं, ताकि समय रहते इलाज शुरू हो सके। डेंगू व मलेरिया के लिए प्राइवेट अस्पताल व लैबों के लिए भी 600 रुपये रेट निर्धारित किया हुआ है। अब तक डेंगू के 19 केस मिल चुके हैं।