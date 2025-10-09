Haryana News:,कैथल में डेंगू के मामलों की संख्या हुई 21, घर-घर जाकर लार्वा की जांच कर रही स्वास्थ्य विभाग की टीम

जागरण संवाददाता, कैथल। जिले में डेंगू मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। वीरवार को दो नए केस सामने आए हैं। इसके बाद कुल संख्या 21 तक पहुंच गई है। डेंगू के लार्वा की जांच को लेकर गठित की गई टीमों ने डोर-टू-डोर सर्वे के दौरान 10 हजार 506 घरों में लार्वा जांचा। 37 जगहों पर लार्वा मिलने के बाद नोटिस दिया गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

वहीं अब तक 3400 जगहों पर लार्वा मिल चुका है। हालांकि विभाग की तरफ से लोगों को डेंगू व मलेरिया से बचाव के लिए जागरूक किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद लोग गंभीर है। बता दें कि जिले में 930 टीमें विभाग की मलेरिया व डेंगू से बचाव को लेकर डोर-टू-डोर सर्वे कर रही हैं। लोगों को बीमारी से बचाव के लिए पानी के बर्तनों की सफाई करने, कूलर, फ्रिज की ट्रे, छत पर रखा पुराना सामान, गमले व घरों के बाहर जमा पानी की सफाई बारे जानकारी दी जा रह है, ताकि मच्छर का लार्वा पैदा न हो।







जिले में अब तक इस तरह से मिले मलेरिया, चिकनगुनिया व डेंगू के केस



बीमारी --- 2016 --- 2017 --- 2018 --- 2019 --- 2020 --- 2021 ---2022 ---2023 ---2024-2025

मलेरिया ---16 ---09---00 ---00 ---00 ---00 ---00 ---00 ---01-01



डेंगू ---421 ---157 ---31 ---06 ---114 ---1212 ---116 ---118 ---77-21 चिकनगुनिया ---02 ---00 ---00 ---00 ---00 ---00 ---02 ---01 ---00-00



जापानी बुखार ---00 ---02 ---00 ---01 ---00 ---00 ---00 ---00 ---00-00





घरों में लार्वा जांचा गया - 15 लाख 12 हजार 124



कंटेनर में लार्वा जांचा गया- 29 लाख 37 हजार 352



पाजिटिव लार्वा मिला- 3400