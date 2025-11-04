Language
    कैथल में डेंगू का खतरा बढ़ा, 10 नए केस मिले; कुल मरीजों की संख्या पहुंची 60

    By Surender Kumar Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 03:48 PM (IST)

    कैथल जिले में डेंगू के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है, जहाँ 10 नए केस मिलने के बाद संख्या 60 तक पहुँच गई है। इस मौसम में चिकनगुनिया के भी दो नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। डोर-टू-डोर अभियान चलाकर लार्वा की जांच की जा रही है और लोगों को सफाई के बारे में जागरूक किया जा रहा है। फॉगिंग की कमी के कारण लोगों में रोष है।

     जिले में डेंगू के 10 नए केस मिले, संख्या पहुंची 60।

    जागरण संवाददाता, कैथल। जिले में डेंगू मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। 10 नए केस मिलने के बाद संख्या 60 तक पहुंच गई है। वहीं इस सीजन में चिकनगुनिया के भी दो नए केस सामने आ चूके हैं। डेंगू च चिकनगुनिया के मामले बढ़ने पर विभाग सतर्क हो गया है। डोर-टू-डोर अभियान चलाते हुए लार्वा की जांच की जा रही है।

    जहां लार्वा मिलता है, वहां दवाई का छिड़काव किया जा रहा है। हालांकि, डेंगू के मामले बढ़ने के बावजूद फोगिंग नहीं हो रही है। इस कारण लोगों में रोष है। लोगों का कहना है कि नगर पालिका व पंचायतों को यह कार्य दिया गया है, लेकिन फोगिंग के लिए कई पंचायतों के पास तो मशीन तक नहीं है, ऐसे में कैसे डेंगू व चिकनगुनिया से बचाव हो पाएगा।

    बता दें कि जिले में 930 टीमें विभाग की मलेरिया व डेंगू से बचाव को लेकर डोर-टू-डोर सर्वे कर रही हैं। लोगों को बीमारी से बचाव के लिए पानी के बर्तनों की सफाई करने, कूलर, फ्रिज की ट्रे, छत पर रखा पुराना सामान, गमले व घरों के बाहर जमा पानी की सफाई बारे जागरूक किया जा रहा है।

    डेंगू व मलेरिया से बचाव बारे किया जा रहा जागरूक: मंगला

    जिला स्वास्थ्य विभाग के डिप्टी सिविल सर्जन डॉ. नीरज मंगला ने बताया कि डेंगू व मलेरिया से बचाव बारे लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डेंगू के अब तक 60 व चिकनगुनिया के दो केस इस सीजन में सामने आ चूके हैं। लोगों को डेंगू व चिकनगुनिया से बचाव बारे जागरूक किया जा रहा है।