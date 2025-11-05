Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हरियाणा दयालु योजना: मृत्यु या दिव्यांगता पर मिलेगी आर्थिक मदद, घटना के तीन महीने भीतर कराना होगा आवेदन

    By Surender Kumar Edited By: Prince Sharma
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 02:24 PM (IST)

    कैथल डीसी प्रीति ने बताया कि दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना (दयालु) गरीब परिवारों के लिए मददगार है। यह योजना 1.8 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले परिवारों को सदस्य की मृत्यु या स्थायी विकलांगता पर आर्थिक सहायता प्रदान करती है। योजना के तहत 1 लाख से 5 लाख रुपये तक की सहायता मिलती है, जिसके लिए घटना के तीन महीने के भीतर आवेदन करना होगा।

    prefferd source google
    Hero Image

    जासं, कैथल: डीसी प्रीति ने बताया कि दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना (दयालु) अंत्योदय परिवारों के लिए वरदान साबित हो रही है। इस योजना के तहत एक लाख 80 हजार सालाना आय वाले परिवार के सदस्य की मृत्यु या स्थाई दिव्यांगता पर आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत विभिन्न श्रेणी में एक लाख रुपये से लेकर पांच लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाती है।

    उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत मृतक व्यक्ति की 6 से 60 वर्ष तक होनी चाहिए। परिवार के द्वारा मृत्यु या स्थाई दिव्यांगता की स्थिति में घटना की तिथि से तीन महीने के भीतर आवेदन करना होगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आयु अनुसार बात करें तो छह से 12 वर्ष तक की आयु के लिए एक लाख रुपये, 12 से 18 वर्ष तक की आयु के लिए दो लाख रुपये, 18 से 25 वर्ष तक की आयु के लिए तीन लाख रुपये, 25 से 45 वर्ष तक की आयु के लिए पांच लाख रुपये तथा 45 से 60 वर्ष तक की आयु के लिए तीन लाख रुपये आर्थिक सहायता दी जाती है।