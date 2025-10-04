Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कैथल: ड्रेन में तैरता मिला लापता युवक का शव, स्वजन ने लगाया हत्या का आरोप

    By Sunil Kumar Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 04:13 PM (IST)

    कैथल के सीवन थाना क्षेत्र के गांव ककराला से लापता हुए जगदीप का शव ड्रेन में मिला। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है क्योंकि जगदीप एक युवक के साथ बाइक पर जाते हुए सीसीटीवी में दिखा था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image
    ड्रेन में तैरता मिला युवक का शव। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, कैथल। सीवन थाना क्षेत्र के गांव ककराला से दो अक्टूबर को दशहरे के दिन लापता हुए युवक जगदीप (21 वर्ष) का शव गांव के पास बनी ड्रेन में तैरता हुआ मिला है। स्वजन ने जगदीप की हत्या किए जाने की आशंका जताई है और एक युवक पर हत्या का शक भी जताया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गांव के पास बने एक सेलर में लगे सीसीटीवी देखने पर जगदीप एक युवक के साथ बाइक पर बैठ कर कहीं जाते हुए दिखाई दे रहा है। घर से जगदीप सुबह 11 बजे पशुओं को चराने के लिए गया था। शाम को पशु तो घर लौट आए, लेकिन जगदीप नहीं आया।

    स्वजन व ग्रामीणों ने दशहरे की रात को करीब दो बजे तक ड्रेन व आसपास के इलाके में जगदीश की तलाश की। सुबह होने के बाद दोबारा से ग्रामीणों ने तलाश शुरू की थी, लेकिन जगदीप नहीं मिला था। इसके बाद सीवन थाना में जगदीप के लापता होने की शिकायत दी थी।

    सीवन पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। बताया जा रहा है कि तीन अक्टूबर को दोपहर बाद ड्रेन में ही जगदीप का शव तैरता मिला। सूचना पुलिस को दी गई। सीवन थाना से आए एएसआइ अमृत लाल ने बताया कि मृतक का बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। स्वजन ने हत्या की आशंका जताई है।

    केस दर्ज कर जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या के कारणों का पता चलेगा। उसके बाद आगामी कार्रवाई रिपोर्ट अनुसार की जाएगी।