कैथल में सड़क किनारे मिला व्यक्ति का शव, पूरे इलाके में सनसनी

जागरण संवाददाता, कैथल। करनाल रोड सेक्टर-18 के पास सड़क किनारे करीब 50 वर्षीय व्यक्ति का शव मिला है। शव मिलने से आसपास में सनसनी फैल गई। मंगलवार सुबह सेक्टर में सैर करने के लिए आए लोगों ने जैसे ही लोगों ने शव को देखा तो तुरंत इसकी सूचना सिविल लाइन थाना पुलिस को दी गई थी।

सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल में पहुंचाया। फिलहाल मृतक व्यक्ति की पहचान नहीं हो पाई है। अभी तक उसकी मौत के कारणों का पता नहीं लग पाया है। पुलिस पहचान और मौत के कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है।

सिविल लाइन थाना प्रभारी रामनिवास ने बताया कि सुबह पुलिस थाना में किसी व्यक्ति ने सूचना दी थी कि सेक्टर-18 में एक प्रेस वाले का खोखा बना हुआ है। उसके पीछे किसी व्यक्ति का शव पड़ा है। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची तो देखा कि करीब 50 वर्षीय व्यक्ति मृतक पड़ा था।