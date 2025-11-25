Language
    कैथल में सड़क किनारे मिला व्यक्ति का शव, पूरे इलाके में सनसनी

    By Sunil Kumar Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 03:56 PM (IST)

    कैथल के सेक्टर-18 में करनाल रोड पर एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला। सुबह सैर करने निकले लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है, और पुलिस मौत के कारणों का पता लगाने में जुटी है। शव को 72 घंटे के लिए शवगृह में रखा गया है।

    सेक्टर-18 में सड़क किनारे मिला व्यक्ति का शव, नहीं हुई पहचान। सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, कैथल। करनाल रोड सेक्टर-18 के पास सड़क किनारे करीब 50 वर्षीय व्यक्ति का शव मिला है। शव मिलने से आसपास में सनसनी फैल गई। मंगलवार सुबह सेक्टर में सैर करने के लिए आए लोगों ने जैसे ही लोगों ने शव को देखा तो तुरंत इसकी सूचना सिविल लाइन थाना पुलिस को दी गई थी।

    सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल में पहुंचाया। फिलहाल मृतक व्यक्ति की पहचान नहीं हो पाई है। अभी तक उसकी मौत के कारणों का पता नहीं लग पाया है। पुलिस पहचान और मौत के कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है।

    सिविल लाइन थाना प्रभारी रामनिवास ने बताया कि सुबह पुलिस थाना में किसी व्यक्ति ने सूचना दी थी कि सेक्टर-18 में एक प्रेस वाले का खोखा बना हुआ है। उसके पीछे किसी व्यक्ति का शव पड़ा है। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची तो देखा कि करीब 50 वर्षीय व्यक्ति मृतक पड़ा था।

    इस संबंध में तुरंत सिविल अस्पताल में सूचना दी गई और एंबुलेंस के जरिए मृतक व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाया गया। मृतक व्यक्ति के पास कोई ऐसा दस्तावेज भी नहीं मिला है, जिससे उसकी पहचान हो सके। फिलहाल पुलिस ने शव को 72 घंटे के लिए नागरिक अस्पताल के शवगृह में रखा है। पुलिस मामले की आगामी जांच कर रही है।