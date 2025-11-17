कैथल: नौकरी के नाम पर महिला से 40 हजार रुपये की ठगी, मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस

जागरण संवाददाता, कैथल। एक महिला को प्राइवेट सेक्टर में नौकरी लगवाने के नाम पर 40 हजार रुपये की साइबर ठगी की गई है। ठगों ने महिला को प्राइवेट कंपनी में नौकरी दिलवाने की बात कही थी और हर महीने 15 हजार रुपये मिलने की बात बोली थी। भगत सिंह कालोनी निवासी कविता की शिकायत पर साइबर क्राइम थाना में ठगी का केस दर्ज किया गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

शिकायत में बताया कि उसके पास 30 मई 2025 को एक अनजान व्यक्ति का फोन आया था। फोन करने वाले ने उसे एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी लगवाने की बात कही। वह उसकी बातों में आ गई और उसके कहे अनुसार कागजात भेज दिए थे। उसके बैंक खाता की जानकारी भी ली गई थी। ठग ने उसका खाता खुलवा दिया और उसे कहा कि पहले इस खाते में कुछ पैसे जमा करवाने होंगे।

उनकी बातों में आकर खाते में अलग-अलग बार में 40 हजार रुपये भेज दिए थे। इसके बाद ठगाें ने उसके खाते से 40 हजार रुपये निकाल लिए थे। उसके पास पैसे कटने का संदेश आया तो उसे ठगी के बारे में जानकारी मिली। ऐसा करके ठगों ने ना तो उसे कहीं नौकरी लगवाया और उसके साथ 40 हजार रुपये की साइबर ठगी कर ली।