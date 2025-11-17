कैथल: नौकरी के नाम पर महिला से 40 हजार रुपये की ठगी, मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस
कैथल में एक महिला को प्राइवेट नौकरी दिलाने के नाम पर 40 हजार रुपये की साइबर ठगी हुई। ठगों ने 15 हजार रुपये महीने की नौकरी का वादा किया था। महिला की शिकायत पर साइबर क्राइम थाने में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने लोगों से सोशल मीडिया पर नौकरी के लालच में निजी जानकारी साझा न करने की अपील की है। ठगी होने पर 1930 पर शिकायत दर्ज कराएं।
जागरण संवाददाता, कैथल। एक महिला को प्राइवेट सेक्टर में नौकरी लगवाने के नाम पर 40 हजार रुपये की साइबर ठगी की गई है। ठगों ने महिला को प्राइवेट कंपनी में नौकरी दिलवाने की बात कही थी और हर महीने 15 हजार रुपये मिलने की बात बोली थी। भगत सिंह कालोनी निवासी कविता की शिकायत पर साइबर क्राइम थाना में ठगी का केस दर्ज किया गया है।
शिकायत में बताया कि उसके पास 30 मई 2025 को एक अनजान व्यक्ति का फोन आया था। फोन करने वाले ने उसे एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी लगवाने की बात कही। वह उसकी बातों में आ गई और उसके कहे अनुसार कागजात भेज दिए थे। उसके बैंक खाता की जानकारी भी ली गई थी। ठग ने उसका खाता खुलवा दिया और उसे कहा कि पहले इस खाते में कुछ पैसे जमा करवाने होंगे।
उनकी बातों में आकर खाते में अलग-अलग बार में 40 हजार रुपये भेज दिए थे। इसके बाद ठगाें ने उसके खाते से 40 हजार रुपये निकाल लिए थे। उसके पास पैसे कटने का संदेश आया तो उसे ठगी के बारे में जानकारी मिली। ऐसा करके ठगों ने ना तो उसे कहीं नौकरी लगवाया और उसके साथ 40 हजार रुपये की साइबर ठगी कर ली।
साइबर क्राइम थाना प्रभारी पीएसआइ शुभ्रांशु ने बताया कि महिला की शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। लोगों से भी अपील है कि सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार की नौकरी के लालच में आकर अपनी निजी जानकारी सांझा ना करें। पूरी तरह से जांच पड़ताल करने के बाद ही अपनी जानकारी दें। किसी भी प्रकार की ठगी होने पर उसी समय 1930 पर काल करके शिकायत दर्ज करवाएं।
