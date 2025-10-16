कैथल में सिंगर बब्बू मान के कार्यक्रम में बोकाबू हुई भीड़, बस से गिरकर एक युवक की मौत; पुलिस ने बरसाई लाठियां
कैथल के एनआईआईएलएम विश्वविद्यालय में बब्बू मान के कार्यक्रम में भारी भीड़ उमड़ी। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। कार्यक्रम देखने आए एक युवक की बस से गिरकर मौत हो गई। विश्वविद्यालय द्वारा दो दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें हरियाणवी गायक भी शामिल थे। कार्यक्रम के बाद हाईवे पर जाम लग गया।
जागरण संवाददाता, कैथल। एनआइआइएलएम में विश्वविद्यालय में रंग ए नूर कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसमें पंजाबी गायक बब्बू मान पहुंचे। कार्यक्रम में बब्बू मान को सुनने देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ पड़ी। भीड़ को काबू करने के लिए 200 पुलिस कर्मचारी सहित निजी सिक्योरिटी के करीब 200 कर्मचारी लगाए हुए थे।
इसके बावजूद भीड़ बेकाबू हो गई, जो बैरिकेट तोड़कर मुख्य स्टेज के पास पहुंच गए। इस दौरान पुलिस को भीड़ को खेदड़ने के लिए हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। वहीं कार्यक्रम देखने पहुंचे एक युवक जब बस में उतर रहा था तो वह नीचे गिर गया। जो गंभीर रूप से घायल हो गया है।
अस्पताल ले जाते वक्त हुई युवक की मौत
बताया जा रहा है कि अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई, हालांकि युवक की पहचान नहीं हो पाई है। बता दें कि विश्वविद्यालय की तरफ से दो दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। वीरवार शाम को समापन समारोह में पंजाबी गायक बब्बू मान के अलावा हरियाणवी सिंगर भी बुलाए हुए थे।
गायकों को सुनने व देखने के लिए न केवल कैथल जिले से बल्कि आसपास के जिलों व गांव से भी लोग पहुंच गए। कार्यक्रम के समापन पर हिसार-चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर करीब एक घंटे तक जाम लग गया। पुलिस ने यातायात व्यवस्था को सुचारू करने के लिए का
