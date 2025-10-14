Language
    वोट के बदले मांगे 50 लाख रुपये की रिश्वत, कैथल में भ्रष्टाचार के आरोप में पार्षद गिरफ्तार

    By Anku Chahar Edited By: Anku Chahar
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 01:15 PM (IST)

    कैथल में एक पार्षद को वोट के बदले 50 लाख रुपये की रिश्वत मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने भ्रष्टाचार का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पार्षद पर एक व्यक्ति से रिश्वत मांगने का आरोप है, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और जल्द ही सभी तथ्यों को सामने लाने की बात कह रही है।

    नगर पालिका चीका के वार्ड-14 पार्षद जितेन्द्रl  (फोटो: जागरण)

    संवाद सहयोगी, कैथल। एंटीकरप्शनब्यूरो (एसीबी) ने नगरपालिका चीका के वार्ड-14 से पार्षद जितेन्द्र कुमार के खिलाफ रिश्वत मांगने के आरोपों में मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया है। पार्षद पर आरोप है कि उसने नगरपालिका अध्यक्ष रेखा रानी और उपाध्यक्ष पूजा शर्मा के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव में वोट न देने की एवज में खुद और अपने दो साथी पार्षदों के लिए 50 लाख रुपये की रिश्वत की मांग की थी।

    शिकायत के बाद एसीबी ने जांच के बाद आरोपी पार्षद जितेन्द्र कुमार की आवाज का मधुबन स्थित फारेंसिकसाइंसलेबोरेट्री (एफएसएल) में वाइस मैच टेस्ट कराया गया, जिसमें रिकार्डिंग की आवाज उससे मेल खा रही है। एसीबी दो अन्य पार्षदों से भी जल्द पूछताछ करेगी। शिकायतकर्ता विजय कुमार निवासी चीका ने एसीबीअंबाला को दी शिकायत में बताया था कि वह नगरपालिका उपाध्यक्ष पूजा शर्मा का विश्वस्त सहयोगी है।

    कुछ समय से नगरपालिका में अविश्वास प्रस्ताव लाने की चर्चा चल रही थी। इस दौरान पार्षद जितेन्द्र कुमार ने अपने दो अन्य पार्षद साथियों के साथ विजय से संपर्क किया और कहा कि वे प्रस्ताव के विरोध में वोट देंगे, लेकिन इसके बदले 60 लाख रुपये की राशि चाहिए, तभी वह अपनी और दो पार्षदों की आपके पक्ष में वोटिंग करेगा।

    इसके बाद 50 लाख में सेटिंग हो गई थी। जांच के बाद एसीबी ने मामला दर्ज किया था। आरोपी पार्षद को पहले ही निलंबित किया जा चुका है। अविश्वास प्रस्ताव की वोटिंग तीन जुलाई को होनी थी। विजय कुमार ने आरोप लगाया था कि तीनों पार्षदों ने 6 लाख रुपये पहले देने की मांग की थी और बाकी रकम बाद में लेने की बात कही। विजय ने यह पूरी बातचीत गुप्त रूप से रिकार्ड कर ली और सबूतों सहित एसीबी को सौंप दी।

    जब पार्षदों को इस बात की भनक लगी कि शिकायतकर्ता कानूनी कार्रवाई करवा सकता है, तो उन्होंने रिश्वत से इनकार करते हुए मामले से पल्ला झाड़ लिया। इसके बाद विजय ने पूजा शर्मा की सहमति से एसीबी में शिकायत दर्ज करवाई। एसीबी की जांच के बाद आरोपी पार्षद जितेन्द्र कुमार की आवाज का मधुबन स्थित फारेंसिकसाइंसलेबोरेट्री (एफएसएल) में वाइस मैच टेस्ट कराया गया, जिसमें रिकार्डिंग की आवाज उससे मैच हो गई।

    एसीबी कैथल इंचार्ज इंस्पेक्टर महेंद्र सिंह ने बताया कि विजय की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए जांच में आरोप सही पाए गए। मधुबनएफएसएल से आवाज मिलान रिपोर्ट आने के बाद पार्षद जितेन्द्र कुमार को गिरफ्तार किया गया है। अन्य दो अन्य पार्षदों से भी पूछताछ की जाएगी।