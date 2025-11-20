कैथल में बैठक में पिस्तौल ले पहुंचे वाइस चेयरपर्सन प्रतिनिधि, कहा- मुझे याद नहीं रहा

जागरण संवाददाता, कैथल। जिला परिषद में बुधवार को हुई हाउस की बैठक खूब चर्चा में रही। इसमें वाइस चेयरपर्सन सोनिया देवी के पति कर्मबीर फौजी पिस्तौल लेकर बैठक में पहुंचे। न केवल बैठक में पार्षदों के साथ अगली लाइन में बैठे रहे, बल्कि वार्ड में विकास कार्यों को लेकर मुद्दा भी उठाया।

इस दौरान बैठक में शामिल पार्षदों, ब्लाक समिति चेयरमैन व कर्मचारी, अधिकारियों का ध्यान उनके मुद्दों की तरफ कम बल्कि पिस्तौल पर ज्यादा लगा रहा। प्रतिनिधि के नियम अनुसार हाउस की इस बैठक में पिस्तौल लेकर शामिल होना तो दूर की बात, वैसे भी नहीं बैठ सकते। सिर्फ पार्षदों, ब्लाक समिति चेयरमैन व अधिकारी, कर्मचारी ही बैठक में शामिल हो सकते हैं।

10 मिनट पहले ही मिला था निमंत्रण डीएमसी जिला पालिका आयुक्त कपिल शर्मा ने बताया कि जिला परिषद हाउस की बैठक में आने के लिए 10 मिनट पहले ही निमंत्रण मिला था। कोई प्रतिनिधि पिस्तौल लेकर शामिल हुआ है तो गलत है।

प्रतिनिधि बोला- मुझे याद नहीं रहा, इसका खेद वाइस चेयरपर्सन प्रतिनिधि कर्मबीर फौजी ने बताया कि बैठक में असला लेकर शामिल होने का उसे खेद है, उसे स्वयं ही यह याद नहीं रहा की वे असला लेकर आया है। आगे से वे इसका पूरा ध्यान रखेंगे। हाउस की एक गरिमा होती है, जिसका वे दिल से सम्मान करते हैं।

बैठक में नियमों का किया गया उल्लंघन हाउस की बैठक में वाइस चेयरपर्सन प्रतिनिधि व पार्षद प्रतिनिधि शामिल नहीं हो सकते, लेकिन बुधवार को हुई बैठक में पार्षद पीछे वाली लाइन में और प्रतिनिधि अगली लाइन में बैठे नजर आए। यहां तक की मंच पर चेयरमैन कर्मबीर कौल व जिला पालिका आयुक्त कपिल शर्मा के साथ पार्षद प्रतिनिधि श्रवण देवबन भी बैठे हुए नजर आए।