हरियाणा में ठंड का प्रकोप जारी, दिन व रात का तापमान गिरा

जागरण संवाददाता, कैथल। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर मैदानी क्षेत्रों में दिख रहा है, जिसकी वजह से चंडीगढ़ में सर्दी ने इस बार उम्मीद से पहले दस्तक दे दी है। न्यूनतम तापमान 9.0 डिग्री सेल्सियस तक आ गया है, अधिकतम तापमान 27.0 डिग्री सेल्सियस रहा। सुबह और शाम चलने वाली ठंडी हवाएं कंपकंपी छुटा रही हैं।

मौसम विभाग के अनुसार अगले दो दिन ठंड और बढ़ेगी। न्यूनतम तापमान 8 डिग्री से नीचे जा सकता है, जबकि दिन का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण पहाड़ों पर बर्फबारी जारी है, जिसका सीधा असर मैदानी क्षेत्रों में पड़ रहा है।