हरियाणा में ठंड का प्रकोप जारी, दिन व रात का तापमान गिरा
पहाड़ों पर बर्फबारी के चलते मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ गई है। चंडीगढ़ में न्यूनतम तापमान 9.0 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों में और ठंड बढ़ने की संभावना जताई है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण पहाड़ों पर बर्फबारी जारी है, जिसका असर मैदानी क्षेत्रों पर पड़ रहा है। यह मौसम गेहूं की बुवाई के लिए अनुकूल है, किसान बुवाई में लगे हैं।
जागरण संवाददाता, कैथल। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर मैदानी क्षेत्रों में दिख रहा है, जिसकी वजह से चंडीगढ़ में सर्दी ने इस बार उम्मीद से पहले दस्तक दे दी है। न्यूनतम तापमान 9.0 डिग्री सेल्सियस तक आ गया है, अधिकतम तापमान 27.0 डिग्री सेल्सियस रहा। सुबह और शाम चलने वाली ठंडी हवाएं कंपकंपी छुटा रही हैं।
मौसम विभाग के अनुसार अगले दो दिन ठंड और बढ़ेगी। न्यूनतम तापमान 8 डिग्री से नीचे जा सकता है, जबकि दिन का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण पहाड़ों पर बर्फबारी जारी है, जिसका सीधा असर मैदानी क्षेत्रों में पड़ रहा है।
सुबह छाने लगी हल्की धुंध
यह मौसम गेहूं की बोवाई के लिए अच्छा चल रहा है, ऐसे में किसान बिजाई करने में लगे हैं, ठंड होने के कारण गेहूं का जमाव भी सही हो रहा है। सोमवार को सुबह हल्की धुंध छाई रही, दिन में अच्छी धूप निकली। फिलहाल पराली जलाने के मामले भी सामने आ रहे हैं। कृषि विज्ञान केंद्र के मुख्य वैज्ञानिक डॉ. रमेश वर्मा ने बताया कि मौसम सभी फसलों के लिए अनुकूल चल रहा है। गेहूं की बिजाई लिए मौसम सही है।
