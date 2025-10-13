कैथल में ACB ने नगर पालिका के पार्षद को किया गिरफ्तार, 50 लाख रिश्वत मांगने का है आरोप

जागरण संवाददाता, कैथल। एसीबी कैथल की टीम ने 50 लाख रुपये की रिश्वत मांगने के आरोप में चीका नगर पालिका के पार्षद जितेंद्र को गिरफ्तार किया है। पार्षद पर आरोप था कि उसने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के खिलाफ प्रस्तावित अविश्वास प्रस्ताव में शामिल न होने की एवज में खुद व अपने दो पार्षद साथियों के लिए 50 लाख रुपये की रिश्वत की मांग की थी।

दरअसल, 60 लाख रुपये रिश्वत मांगी गई थी, लेकिन 50 लाख रुपये में सौदा तय हुआ था। इस मामले में शिकायतकर्ता विजय कुमार, जो नगर पालिका अध्यक्ष रेखा रानी और उपाध्यक्ष पूजा रानी का करीबी बताया जा रहा है ने यह मामला इस साल जून माह में एसीबी के समक्ष दर्ज कराया था।