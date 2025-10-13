कैथल में ACB ने नगर पालिका के पार्षद को किया गिरफ्तार, 50 लाख रिश्वत मांगने का है आरोप
एसीबी कैथल ने चीका नगर पालिका के पार्षद जितेंद्र को 50 लाख रुपये की रिश्वत मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया है। पार्षद पर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव में शामिल न होने के लिए रिश्वत मांगने का आरोप है। शिकायतकर्ता विजय कुमार ने एसीबी को रिकॉर्डिंग सौंपी, जिसके आधार पर जितेंद्र के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।
जागरण संवाददाता, कैथल। एसीबी कैथल की टीम ने 50 लाख रुपये की रिश्वत मांगने के आरोप में चीका नगर पालिका के पार्षद जितेंद्र को गिरफ्तार किया है। पार्षद पर आरोप था कि उसने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के खिलाफ प्रस्तावित अविश्वास प्रस्ताव में शामिल न होने की एवज में खुद व अपने दो पार्षद साथियों के लिए 50 लाख रुपये की रिश्वत की मांग की थी।
दरअसल, 60 लाख रुपये रिश्वत मांगी गई थी, लेकिन 50 लाख रुपये में सौदा तय हुआ था। इस मामले में शिकायतकर्ता विजय कुमार, जो नगर पालिका अध्यक्ष रेखा रानी और उपाध्यक्ष पूजा रानी का करीबी बताया जा रहा है ने यह मामला इस साल जून माह में एसीबी के समक्ष दर्ज कराया था।
विजय ने शिकायत में कहा था कि उक्त पार्षदों ने उनसे संपर्क कर कहा कि वे अविश्वास प्रस्ताव में शामिल नहीं होंगे, यदि उन्हें 50 लाख रुपये दिए जाएं। उन्होंने छह लाख रुपये अग्रिम रूप से नकद मांगे थे, शेष राशि बाद में देने की बात कही गई। विजय ने बातचीत की रिकर्डिंग एसीबी को सौंपी थी, जिसके आधार पर प्रारंभिक जांच के बाद पार्षद जितेन्द्र के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है।
