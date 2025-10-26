कैथल: 12 लाख के टेंडर के बावजूद सड़कों पर 1500 गायें, पेमेंट अटकने से रुका अभियान

सरकार की तरफ से हर वर्ष गोवंश की खुराक को लेकर राशि भी गोशालाओं को दी जाती है, लेकिन इसके बावजूद गोवंश सड़कों पर बढ़ रहे हैं। गोवंश न केवल दुर्घटनाओं का कारण बन रहे हैं, बल्कि लोगों पर हमला भी कर रहे हैं। पूर्व में सिरटा रोड पर एक बुजुर्ग व्यक्ति पर हमला कर घायल कर दिया था।



इस साल इस तरह से गोशालाओं की दी गई थी राशि



मुड़ाड गोशाला कलायत - 14 लाख 30 हजार आठ सौ पचास।



शिव शक्ति गोशाला खडालवा- 12 लाख 31 हजार तीस सौ पचास।



गोशाला सेवा समिति सीवन - 5 लाख 21 हजार आठ सौ पचास।



शिव शंकर नंदीशाला चीका - 2 लाख 41 हजार तीन सौ पचास।



महर्षि फल्गु गोशाला सेवा समिति फरल - 2 लाख 47 हजार छह सौ।



बाबा अमरनाथ गोसेवा समिति- 2 लाख 75 हजार सौ।



श्री बाबा मंजूनाथ गो सेवा समिति बालू कैथल - 44 हजार छह सौ।



श्री कृष्ण गोपाल गोसेवा सदन सभा, चीका - 12 लाख 93 हजार सात सौ पचास



श्री कृष्ण गोशाला सेवा समिति ढांड - 5 लाख 15 हजार।



बाबा बिहारी दास अरदास गोशाला एवं जन कल्याण समिति -7 लाख 24 हजार।



श्री केशव गोशाला सेवा समिति करोड़ - 7 लाख 49 हजार।



कुरुक्षेत्र गोशाला कैथल - 8 लाख 91 हजार।



गो सेवा समिति डोगरा गेट, कैथल - 23 लाख 51 हजार।



जय दुर्गा गोशाला सेवा समिति पाडला - 4 लाख 83 हजार सात सौ पचास।



श्री जयराम आदर्श गोशाला पूंडरी - 11 लाख 40 हजार।



श्री बाबा निहाल गिरी गोशाला गुहणा - 1 लाख 80 हजार।



कपिस्थल नंदी गोशाला, कैथल - 13 लाख 43 हजार।



महादेव गोलोक टयोठा, कैथल - 47 हजार दो सौ पचास।



श्री कृष्णा गोशाला समिति बरटा - 1 लाख 83 हजार।



जय बाबा वीरनाथ गोशाला सोसाइटी, क्योडक़- 1 लाख 99 हजार।



श्री कृष्णा गो संरक्षण धाम कैथल - 17 लाख 85 हजार।



नगर परिषद के कनिष्ठ अभियंता आशीष नैन ने बताया कि गोवंश को पकड़ने के लिए टेंडर दिया गया था, जो कई माह से बंद पड़ा हुआ है। सीएसआइ के हस्ताक्षर न होने के कारण राशि का भुगतान नहीं हो पा रहा है।



नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी संदीप सोलंकी ने बताया कि गोवंश को पकड़ने का अभियान क्यों बंद हैं, इसकी जानकारी नहीं है। अगर पेमेंट अटकी हुई है तो इसकी रिपोर्ट लेकर जल्द से जल्द भुगतान करवाया जाएगा। गोवंश को पकड़ने के लिए जल्द ही अभियान शरू किया जाएगा।



