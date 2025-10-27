कैथल के राजौंद में गाड़ी में आग लगाने के आरोप में तीन युवक नामजद

जागरण संवाददाता, कैथल। रात के समय एक युवक की गाड़ी में आग लगा दी गई। राजौंद निवासी दीपक की शिकायत पर प्रदीप, राजेश और सुनील के विरुद्ध राजौंद थाना में केस दर्ज किया गया है।

शिकायत में बताया कि आरोपितों के साथ फरवरी 2025 में एक शादी समारोह के दौरान हाथापाई हो गई थी। इसके बाद भी उसका आरोपितों के साथ विवाद हो गया था। 14 अक्टूबर को आरोपितों ने उसके पास फोन करके जान से मारने की धमकी दी थी। आरोप है कि धमकी देने के बाद रात को करीब एक बजे उसकी स्विफ्ट डिजायर गाड़ी में तीनों ने आग लगा दी थी।