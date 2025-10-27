कैथल के राजौंद में गाड़ी में आग लगाने के आरोप में तीन युवक नामजद
कैथल के राजौंद में एक युवक की गाड़ी को आग लगा दी गई। पीड़ित दीपक ने प्रदीप, राजेश और सुनील पर आरोप लगाया है कि फरवरी 2025 में शादी समारोह में हुई हाथापाई के बाद उन्होंने उसे जान से मारने की धमकी दी और फिर उसकी गाड़ी जला दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
जागरण संवाददाता, कैथल। रात के समय एक युवक की गाड़ी में आग लगा दी गई। राजौंद निवासी दीपक की शिकायत पर प्रदीप, राजेश और सुनील के विरुद्ध राजौंद थाना में केस दर्ज किया गया है।
शिकायत में बताया कि आरोपितों के साथ फरवरी 2025 में एक शादी समारोह के दौरान हाथापाई हो गई थी। इसके बाद भी उसका आरोपितों के साथ विवाद हो गया था। 14 अक्टूबर को आरोपितों ने उसके पास फोन करके जान से मारने की धमकी दी थी। आरोप है कि धमकी देने के बाद रात को करीब एक बजे उसकी स्विफ्ट डिजायर गाड़ी में तीनों ने आग लगा दी थी।
सूचना मिलने के बाद मौके पर दमकल विभाग की गाड़ी और डायल 112 की टीम भी आ गई थी। उसकी गाड़ी पूरी तरह से जल चुकी है। गाड़ी जलने का वीडियो भी उसके पास है। आरोपितों के कारण उसे लाखों रुपये का नुकसान हुआ है।
आरोपितों ने ही उसे धमकी भी दी हुई है। मारपीट के कारण हुई रंजिश को लेकर ही उसकी गाड़ी में आग लगाई गई थी। राजौंद थाना से एसआइ सुभाष ने बताया कि शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार आगामी कार्रवाई की जाएगी।
