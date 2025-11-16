कैथल में सड़क हादसा, ऑटो से बचने के चक्कर में ट्रक की चपेट में आया बाइक सवार युवक; गंभीर रूप से घायल

जागरण संवाददाता, कैथल। रविवार को सुबह करीब दस बजे कैथल-खनौरी रोड पर एक बाइक चालक बड़े ट्रक की चपेट में आ गया। हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे इलाज के लिए नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घायल युवक की पहचान गांव धुंधरेहड़ी निवासी राकेश कुमार के रूप में हुई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मौके पर मौजूद लोगों ने हादसे के बाद डायल 112 की टीम को सूचना दे दी थी। बताया जा रहा है कि युवक ऑटो से बचने के चक्कर में ट्रक की चपेट में आ गया था। युवक ने हेलमेट भी लगाया हुआ था। बाइक ट्रक के नीचे फंस गई थी। सूचना मिलने के बाद सिटी थाना पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंच गई थी।

युवक को अस्पताल में पहुंचाया गया और पुलिस ने आगामी कार्रवाई शुरू की। शहर थाना के जांच अधिकारी बलकार सिंह ने बताया कि घायल युवक सुबह गांव धुंधरेहड़ी से कैथल की तरफ अपने काम से आ रहा था। जैसे ही वह खनौरी रोड बाईपास पर पहुंचा तो एक ट्रक की चपेट में आ गया।