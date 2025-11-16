Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कैथल में सड़क हादसा, ऑटो से बचने के चक्कर में ट्रक की चपेट में आया बाइक सवार युवक; गंभीर रूप से घायल

    By Sunil Kumar Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 03:15 PM (IST)

    कैथल-खनौरी रोड पर ऑटो से बचने के प्रयास में एक बाइक सवार ट्रक की चपेट में आ गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक गांव धुंधरेहड़ी का रहने वाला है। सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उसे अस्पताल पहुंचाया और जांच शुरू कर दी। दुर्घटना के कारण सड़क पर लंबा जाम लग गया था।

    prefferd source google
    Hero Image

    कैथल: ऑटो बचाने में बाइक सवार ट्रक से टकराया, गंभीर हालत में अस्पताल

    जागरण संवाददाता, कैथल। रविवार को सुबह करीब दस बजे कैथल-खनौरी रोड पर एक बाइक चालक बड़े ट्रक की चपेट में आ गया। हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे इलाज के लिए नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घायल युवक की पहचान गांव धुंधरेहड़ी निवासी राकेश कुमार के रूप में हुई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मौके पर मौजूद लोगों ने हादसे के बाद डायल 112 की टीम को सूचना दे दी थी। बताया जा रहा है कि युवक ऑटो से बचने के चक्कर में ट्रक की चपेट में आ गया था। युवक ने हेलमेट भी लगाया हुआ था। बाइक ट्रक के नीचे फंस गई थी। सूचना मिलने के बाद सिटी थाना पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंच गई थी।

    युवक को अस्पताल में पहुंचाया गया और पुलिस ने आगामी कार्रवाई शुरू की। शहर थाना के जांच अधिकारी बलकार सिंह ने बताया कि घायल युवक सुबह गांव धुंधरेहड़ी से कैथल की तरफ अपने काम से आ रहा था। जैसे ही वह खनौरी रोड बाईपास पर पहुंचा तो एक ट्रक की चपेट में आ गया।

    ऑटो को बचाने के चक्कर में यह हादसा हुआ है। फिलहाल युवक का इलाज चल रहा है। युवक के बयान दर्ज करने के बाद आगामी कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस हादसे के बाद खनौरी रोड पर काफी समय तक जाम की स्थिति बनी रही। दो से तीन घंटे के बाद ट्रक को सड़क के बीच से हटवाया गया था।