कैथल में सड़क हादसा, ऑटो से बचने के चक्कर में ट्रक की चपेट में आया बाइक सवार युवक; गंभीर रूप से घायल
कैथल-खनौरी रोड पर ऑटो से बचने के प्रयास में एक बाइक सवार ट्रक की चपेट में आ गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक गांव धुंधरेहड़ी का रहने वाला है। सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उसे अस्पताल पहुंचाया और जांच शुरू कर दी। दुर्घटना के कारण सड़क पर लंबा जाम लग गया था।
जागरण संवाददाता, कैथल। रविवार को सुबह करीब दस बजे कैथल-खनौरी रोड पर एक बाइक चालक बड़े ट्रक की चपेट में आ गया। हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे इलाज के लिए नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घायल युवक की पहचान गांव धुंधरेहड़ी निवासी राकेश कुमार के रूप में हुई है।
मौके पर मौजूद लोगों ने हादसे के बाद डायल 112 की टीम को सूचना दे दी थी। बताया जा रहा है कि युवक ऑटो से बचने के चक्कर में ट्रक की चपेट में आ गया था। युवक ने हेलमेट भी लगाया हुआ था। बाइक ट्रक के नीचे फंस गई थी। सूचना मिलने के बाद सिटी थाना पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंच गई थी।
युवक को अस्पताल में पहुंचाया गया और पुलिस ने आगामी कार्रवाई शुरू की। शहर थाना के जांच अधिकारी बलकार सिंह ने बताया कि घायल युवक सुबह गांव धुंधरेहड़ी से कैथल की तरफ अपने काम से आ रहा था। जैसे ही वह खनौरी रोड बाईपास पर पहुंचा तो एक ट्रक की चपेट में आ गया।
ऑटो को बचाने के चक्कर में यह हादसा हुआ है। फिलहाल युवक का इलाज चल रहा है। युवक के बयान दर्ज करने के बाद आगामी कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस हादसे के बाद खनौरी रोड पर काफी समय तक जाम की स्थिति बनी रही। दो से तीन घंटे के बाद ट्रक को सड़क के बीच से हटवाया गया था।
