Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कैथल: गांजा तस्करी में बिहार का सप्लायर अरेस्ट, दोनों से छह किलो 190 ग्राम गांजा फूलपत्ती भी मिली

    By Sunil Kumar Edited By: Prince Sharma
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 03:26 PM (IST)

    कैथल में नशा तस्करी के दो मामलों में दो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। पहले मामले में छह किलो से अधिक गांजा फूलपत्ती की सप्लाई करने वाला बिहार का देव नारायण पकड़ा गया। दूसरे मामले में डोडा पोस्त सप्लाई करने के आरोप में पंजाब का रिछपाल गिरफ्तार हुआ। पुलिस ने दोनों को न्यायालय के आदेशानुसार जेल भेज दिया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण फोटो

    जागरण संवाददाता, कैथल। नशा तस्करी के दो अलग-अलग मामलों में दो आरोपितों को काबू किया गया है। पहले मामले में छह किलो 190 ग्राम गांजा फूलपत्ती सप्लाई करने के मामले की जांच सीआइए-वन प्रभारी एसआइ जसवंत सिंह की अगुवाई में एएसआइ गुरदान सिंह की टीम ने की। टीम ने आरोपित गांव कमालपुर जिला सुपोल बिहार निवासी देव नारायण उर्फ मुखिया को काबू कर लिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि दो नवंबर को सीआइए-वन पुलिस के एएसआइ रघुबीर सिंह की टीम ने सूचना के आधार पर गांव मूंदड़ी से पूंडरी की तरफ सिरसा ब्रांच नहर के पास से आरोपित कमालपुर जिला सुपौल बिहार निवासी मदजावेद अख्तर व गांव अरराहा जिला सुपौल बिहार निवासी पवन को काबू किया था। दोनों से छह किलो 190 ग्राम गांजा फूलपत्ती मिली थी।

    आरोपितों के विरुद्ध पूंडरी थाना में केस दर्ज करके आगामी कार्रवाई एएसआइ गुरदान सिंह ने की। दोनों आरोपितों ने पूछताछ के दौरान माना था कि उन्हें यह गांजा फूलपत्ती देव नायारण ने उपलब्ध करवाई गई थी। आरोपित से तीन हजार रुपये ड्रगमनी बरामद की गई है। आरोपित को न्यायालय के आदेशानुसार न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

    वहीं एक अन्य मामले में डोडा पोस्त सप्लाई करने के मामले की जांच रामथली चौकी पुलिस प्रभारी एएसआइ संजय कुमार की टीम ने की। टीम ने आरोपित गांव दरोली जिला पटियाला पंजाब निवासी रिछपाल को काबू किया है।

    पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि आठ जुलाई 2023 को एंटी नारकोटिक्स सेल पुलिस टीम ने आरोपित उरलाना निवासी गुरदीप को उसके मकान के पास से दबिश देकर काबू किया था। उससे एक किलो 300 ग्राम डोडापोस्त बरामद हुआ था। इस बारे में गुहला थाना में केस दर्ज है। जांच के दौरान जानकारी मिली कि गुरदीप को यह नशीला पदार्थ रिछपाल ने उपलब्ध करवाया था। आरोपित को न्यायालय के आदेशानुसार जेल भेज दिया गया है।