कैथल: गांजा तस्करी में बिहार का सप्लायर अरेस्ट, दोनों से छह किलो 190 ग्राम गांजा फूलपत्ती भी मिली

जागरण संवाददाता, कैथल। नशा तस्करी के दो अलग-अलग मामलों में दो आरोपितों को काबू किया गया है। पहले मामले में छह किलो 190 ग्राम गांजा फूलपत्ती सप्लाई करने के मामले की जांच सीआइए-वन प्रभारी एसआइ जसवंत सिंह की अगुवाई में एएसआइ गुरदान सिंह की टीम ने की। टीम ने आरोपित गांव कमालपुर जिला सुपोल बिहार निवासी देव नारायण उर्फ मुखिया को काबू कर लिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि दो नवंबर को सीआइए-वन पुलिस के एएसआइ रघुबीर सिंह की टीम ने सूचना के आधार पर गांव मूंदड़ी से पूंडरी की तरफ सिरसा ब्रांच नहर के पास से आरोपित कमालपुर जिला सुपौल बिहार निवासी मदजावेद अख्तर व गांव अरराहा जिला सुपौल बिहार निवासी पवन को काबू किया था। दोनों से छह किलो 190 ग्राम गांजा फूलपत्ती मिली थी।

आरोपितों के विरुद्ध पूंडरी थाना में केस दर्ज करके आगामी कार्रवाई एएसआइ गुरदान सिंह ने की। दोनों आरोपितों ने पूछताछ के दौरान माना था कि उन्हें यह गांजा फूलपत्ती देव नायारण ने उपलब्ध करवाई गई थी। आरोपित से तीन हजार रुपये ड्रगमनी बरामद की गई है। आरोपित को न्यायालय के आदेशानुसार न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।