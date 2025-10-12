कैथल में SP ने दी चेतावनी, फेसबुक-इंस्टाग्राम पर फर्जी आईडी से रहें सतर्क; साझा न करे निजी जानकारी 

जागरण संवाददाता, कैथल। एसपी उपासना ने कहा कि सोशल मीडिया के बढ़ते उपयोग ने जहां लोगों को आपस में जोड़ने में बड़ी भूमिका निभाई है, वहीं साइबर अपराधियों ने भी इसे ठगी का आसान माध्यम बना लिया है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, वाट्सएप या अन्य सोशल प्लेटफॉर्म पर असली प्रोफाइल जैसा दिखने वाला फर्जी अकाउंट बनाकर साइबर ठग लोगों को धोखे में ले रहे हैं। ठग पहले किसी परिचित, रिश्तेदार, मित्र, अधिकारी या संस्था की डीपी और नाम का उपयोग करके अकाउंट तैयार करते हैं। इसके बाद वे उसी नाम से मैसेज भेजकर भरोसा जीतते हैं और फिर विभिन्न बहानों का सहारा लेकर आर्थिक मदद या निजी जानकारी मांगते हैं।

एसपी ने बताया कि कई बार ठग कहते हैं कि अस्पताल में आपातकालीन स्थिति है। इंटरनेट काम नहीं कर रहा, ट्रांजेक्शन लिमिट खत्म हो गई है या तुरंत पैसे की जरूरत है। कुछ मामलों में ठग सरकारी योजना या इनाम की सूचना देने का झांसा देकर ओटीपी, बैंक विवरण या लिंक पर क्लिक करवाने की कोशिश करते हैं।

लोग अक्सर प्रोफाइल फोटो देखकर ही भरोसा कर लेते हैं और बिना पुष्टि किए पैसे भेज देते हैं। ऐसे किसी भी मैसेज या कॉल पर बिना पुष्टि किए भरोसा न करें। यदि कोई परिचित बनकर पैसे मांगता है, तो सबसे पहले सीधे फोन करके सत्यापन करें। अपनी व्यक्तिगत जानकारी, बैंक डिटेल, पासवर्ड या ओटीपी किसी को भी न दें।