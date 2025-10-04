सावधान! इंटरनेट पर सुंदर चेहरे कहीं साइबर फ्रॉड का जरिया तो नहीं, हरियाणा पुलिस ने बताया कैसे होता है क्राइम
कैथल पुलिस ने साइबर अपराधियों द्वारा अपनाए जा रहे नए तरीकों से लोगों को बचाने के लिए एडवाइजरी जारी की है। अपराधी फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फर्जी अकाउंट बनाकर लोगों को फंसाते हैं न्यूड वीडियो कॉल रिकॉर्ड करते हैं और फिर ब्लैकमेल करते हैं। पुलिस ने सोशल मीडिया अकाउंट को लॉक रखने प्राइवेसी सेटिंग इस्तेमाल करने और अनजान वीडियो कॉल रिसीव न करने की सलाह दी है
जागरण संवाददाता, कैथल। साइबर अपराधी फेसबुक, मैसेंजर या अन्य इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिये नए-नए तरीके अपना कर ब्लैकमेल कर रहे हैं। कैथल पुलिस द्वारा इस प्रकार के फ्रॉड से बचने के लिए एडवाइजरी जारी की गई है।
एसपी उपासना ने बताया कि तकनीक के इस युग में लगभग हर व्यक्ति कंप्यूटर अथवा मोबाइल से जुड़ा हुआ है। ऐसे में साइबर अपराधी भी अपराध करने के नये नये तरीके अपनाकर आए दिन लोगों को साइबर ठगी का शिकार कर रहे हैं।
साइबर ठगों द्वारा इंटरनेट मीडिया पर लोगों को फेसबुक, मैसेंजर या अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिये साइबर अपराधों को अंजाम दिया जा रहा है।
एसपी ने बताया कि हैकर खुबसूरत चेहरे और अच्छे नाम वाली फर्जी फेसबुक, इंस्टाग्राम या अन्य सोशल मीडिया अकाउंट बनाकर फ्रैंड रिक्वेस्ट भेजते हैं। ज्यादातर ऐसे फर्जी अकाउंट लडकियों के नाम से होते है। चैटिंग के दौरान साइबर अपराधी पीड़ित को कई तरह के वीडियो चैट एप्लिकेशन डाउनलोड करने की सलाह देते हैं।
कई चैट के बाद साइबर अपराधी पीड़ित को वीडियो कॉलिंग के लिए मना लेते हैं और साइबर अपराधी पीड़ित के साथ न्यूड वीडियो कॉल कर लेते हैं।
लाइव वीडियो चैट साइबर अपराधियों द्वारा महिला के रूप में प्रस्तुत की जाती है। साइबर अपराधी पीड़ित को भी न्यूड होने के लिए बहकाता है।
पीड़ित व्यक्ति उसकी बातों में आकर न्यूड हो जाता है और फिर चल रहे विडियो कॉल का स्क्रीनशाट या स्क्रीन रिकार्डिंग सहेज लिया जाता है। एसपी ने बताया कि इसके बाद ब्लैकमैलिंग का खेल शुरु होता है।
साइबर अपराधी सेव न्यूड वीडियो को अश्लील वेबसाइटों, यू-टयूब आदि पर अपलोड करने या उसके परिचितों को भेज देने की धमकी देकर पैसो की मांग करता है।
सावधानियों को अपनाकर इस प्रकार के फ्रॉड से बचा जा सकता है
- इंटरनेट मीडिया अकाउंट के प्रोफाइल को हमेशा लाक रखें , अपनी प्रोफाइल पर प्राइवेसी सेटिंग करके रखें।
- अनजान से वीडियो कॉल को रिसीव ना करें। अगर कॉल रिसीव कर ली गई है तो मोबाइल का कैमरा फ्रंट की वजह रियल मोड़ पर कर दे या हमेशा फेस को दूर रखें।
- अगर आपकी वीडियो यू-ट्यूब पर अपलोड कर दी गई है तो उसे रिपोर्ट कर दें ऐसा करने पर यू-ट्यूब उस वीडियो को यू-ट्यूब से हटा देगी।
