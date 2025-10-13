Language
    कैथल में युवती की मदद के बहाने बदला ATM कार्ड, खाते से निकाल लिए 50 हजार रुपये; केस दर्ज 

    By Sunil Kumar Edited By: Suprabha Saxena
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 12:42 PM (IST)

    कैथल में एटीएम से पैसे निकालने गई युवती के साथ धोखाधड़ी हुई। एक व्यक्ति ने मदद के बहाने उसका एटीएम कार्ड बदल दिया और उसके खाते से 50 हजार रुपये निकाल लिए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपी की तलाश की जा रही है।

    मदद के बहाने बदल दिया एटीएम कार्ड

    जागरण संवाददाता, कैथल। एटीएम से पैसे निकलवाने के लिए गई युवती का एटीएम बदलकर 50 हजार रुपये की ठगी की गई है। गांव रोहेड़ा निवासी सुरेश की शिकायत पर राजौंद थाना में केस दर्ज किया गया है।

    शिकायत में बताया गया है कि सुरेश का एचडीएफसी बैंक की स्थानीय ब्रांच में खाता है। दो अक्टूबर को उसकी बेटी उसका एटीएम कार्ड लेकर एटीएम से रुपये निकलवाने के लिए गई थी। वहां पर एक अन्य व्यक्ति भी पैसे निकलवाने के बहाने एटीएम बूथ में खड़ा था। जब उसकी बेटी रुपये निकलवाने लगी तो पैसे नहीं निकले।

    आरोपित ने उसकी सहायता करने के बहाने उसका कार्ड बदल लिया। जब उसकी बेटी ने पैसे निकलवाने के लिए पिन कोड भरा तो वहां खड़े आरोपित ने देख लिया। कार्ड बदला होने के कारण रुपये नहीं निकल सके। बाद में आरोपित ने उसके बैंक खाते से 50 हजार रुपये निकल लिए।

    शिकायतकर्ता ने बताया कि इनमें से 25 हजार रुपये राजौंद से दो अक्टूबर को निकाले हैं। इसके अलावा 25 हजार रुपये आरोपित किसी दूसरी जगह से निकाले थे। राजौंद थाना के जांच अधिकारी एसआई सुनील ने बताया कि इस संबंध में उनके पास शिकायत आई है। शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। जल्द ही एटीएम में लगे सीसीटीवी कैमरे भी चेक किए जाएंगे। जल्द ही ठग को पकड़ लिया जाएगा।