कैथल में दुकान से नकदी चोरी करने के मामले में आरोपी काबू, पहले से दर्ज हैं 4 केस

जागरण संवाददाता, कैथल। पूंडरी थाना क्षेत्र में दुकान से नकदी चोरी करने के मामले में कार्रवाई करते हुए एंटी व्हीकल थेफ्ट स्टाफ टीम ने एक आरोपित को काबू किया है। एंटी व्हीकल थेफ्ट स्टाफ प्रभारी एसआइ प्रदीप कुमार की अगुवाई में एचसी सुनील कुमार की टीम ने जांच की।

टीम ने आरोपित गांव चंदाना निवासी अमित उर्फ मित्ता को रविवार को काबू कर लिया। आरोपित से एक हजार रुपये बरामद किए गए हैं। आरोपित पर इससे पहले कैथल में चोरी के चार केस दर्ज हैं। आरोपित को सोमवार को अदालत के आदेशानुसार जेल भेज दिया है।

पुलिस प्रवक्ता ने बताया की फतेहपुर पूंडरी निवासी राहुल की शिकायत के अनुसार करनाल कैथल रोड बीपीआर स्कूल के सामने उसकी कान्हा सोफा एंड सीट मेकर के नाम दुकान है। नौ अगस्त को वह दिन में दुकान के शीशे को बंद करके कैथल सामान लेने गया था। कैथल से वापस आकर दुकान पर देखा तो दुकान का ताला टूटा हुआ था।