    कैथल में दुकान से नकदी चोरी करने के मामले में आरोपी काबू, पहले से दर्ज हैं 4 केस

    By Sunil Kumar Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 06:47 PM (IST)

    कैथल के पूंडरी थाना क्षेत्र में दुकान से नकदी चोरी के मामले में एंटी व्हीकल थेफ्ट स्टाफ ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी अमित उर्फ मित्ता के पास से चोरी के एक हजार रुपये बरामद हुए हैं। उस पर पहले भी चोरी के चार मामले दर्ज हैं। अदालत के आदेशानुसार उसे जेल भेज दिया गया है। राहुल की दुकान से चोरों ने तीन हजार रुपये और एक बिजली का बैटरा चुराया था।

    कैथल में दुकान से चोरी का आरोपी गिरफ्तार। सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, कैथल। पूंडरी थाना क्षेत्र में दुकान से नकदी चोरी करने के मामले में कार्रवाई करते हुए एंटी व्हीकल थेफ्ट स्टाफ टीम ने एक आरोपित को काबू किया है। एंटी व्हीकल थेफ्ट स्टाफ प्रभारी एसआइ प्रदीप कुमार की अगुवाई में एचसी सुनील कुमार की टीम ने जांच की।

    टीम ने आरोपित गांव चंदाना निवासी अमित उर्फ मित्ता को रविवार को काबू कर लिया। आरोपित से एक हजार रुपये बरामद किए गए हैं। आरोपित पर इससे पहले कैथल में चोरी के चार केस दर्ज हैं। आरोपित को सोमवार को अदालत के आदेशानुसार जेल भेज दिया है।

    पुलिस प्रवक्ता ने बताया की फतेहपुर पूंडरी निवासी राहुल की शिकायत के अनुसार करनाल कैथल रोड बीपीआर स्कूल के सामने उसकी कान्हा सोफा एंड सीट मेकर के नाम दुकान है। नौ अगस्त को वह दिन में दुकान के शीशे को बंद करके कैथल सामान लेने गया था। कैथल से वापस आकर दुकान पर देखा तो दुकान का ताला टूटा हुआ था।

    चोर दुकान के गल्ले से तीन हजार रुपये नकदी व एक बिजली बैटरा चोरी कर ले गए थे। इस बारे में पूंडरी थाना में केस दर्ज किया गया था। बता दें कि डीजीपी हरियाणा ओपी सिंह के आदेशानुसार और एसपी उपासना के नेतृत्व में चलाए जा रहे आपरेशन ट्रेकडाउन के तहत जिला पुलिस की तरफ से लगातार कार्रवाई की जा रही है।