'आप' कार्यकर्ता प्रदेश के अस्पतालों की दुर्दशा का मुद्दा उठाएंगे, हरियाणा AAP के अध्यक्ष सुशील गुप्ता का एलान

जागरण संवाददाता, कैथल। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता अब सरकार के अस्पतालों की दुर्दशा का मुद्दा उठाएंगे। जहां भी लोगों को इलाज नहीं मिल रहा है, अस्पताल में उपकरण नहीं है, बिल्डिंग खंडहर है, इनके वीडियो बनाकर प्रदेश सरकार के पास भेजेंगे और आम लोगों को सुविधाएं दिलवाने का काम करेंगे।

पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सुशील गुप्ता ने कहा कि पार्टी का मुख्य उद्देश्य लोगों को स्वास्थ्य की अच्छी सुविधा उपलब्ध करवाना है। वह जाखौली अड्डा स्थित अग्रसेन धर्मशाला पर कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे।

गुप्ता ने कहा कि हाल ही में एडीजीपी वाई पूरन कुमार और एएसआइ सुशील की आत्महत्या इस सरकार नाकामी है, जब वर्दी में तैनात अधिकारी खुद को असुरक्षित और असहाय महसूस कर रहे हैं तो आम आदमी कैसे सुरक्षित रह सकता है। उन्होंने कहा कि देश की जनता अब सत्ता परिवर्तन ही नहीं, बल्कि व्यवस्था परिवर्तन चाहती है।