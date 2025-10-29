Language
    हरियाणा के कैथल में युवक की टांगे तोड़ने के आरोप में AAP विधायक समेत 11 पर केस

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 12:35 PM (IST)

    हरियाणा के कैथल जिले के गुहला में एक युवक का अपहरण कर मारपीट करने का मामला सामने आया है। पीड़ित गुरुचरण की शिकायत पर पंजाब के AAP विधायक और उनके दो बेटों समेत 11 लोगों के खिलाफ अपहरण और अन्य धाराओं में केस दर्ज किया गया है। आरोप है कि सरपंच चुनाव को लेकर विवाद के चलते वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    जागरण संवाददाता, कैथल। गुहला के गांव खरका में मंगलवार को एक युवक का अपहरण करके मारपीट की गई। इस मामले में पातड़ा पटियाला के गांव चिचड़वाला निवासी गुरुचरण की शिकायत पर पंजाब में आम आदमी पार्टी के विधायक और उसके दो बेटों सहित 11 लोगों पर गुहला थाना में अपहरण सहित कई अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है।

    शिकायतकर्ता ने बताया कि विधायक और उसके परिवार से सरपंची के चुनाव पर विवाद चल रहा है। मंगलवार को वह गुहला के गांव खरका में सीमेंट और बजरी के रुपये देने आया था। इसी दौरान चार गाड़ियों में आए बदमाशों ने बंदूक के बल पर उसका अपहरण कर लिया। बदमाश उसे नरवाना ले गए और वहां उसके साथ मारपीट की।

    उसकी टांग भी तोड़ दी गई। उसी समय बदमाशों के पास विधायक के बेटे की वीडियो काल आई थी जिसमें उसे धमकी दी गई कि अगर उसने आगे से उसके पिता के विरुद्ध किसी प्रकार की कोई वीडियो क्लिप बनाई तो जान से मार देंगे। इस मामले में

    गुहला थाना प्रभारी इंस्पेक्टर सुनील कुमार ने बताया कि गुरुचरण की शिकायत पर विधायक और उसके दो बेटों सहित 11 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। जांच के बाद आरोपितों पर कार्रवाई की जाएगी।