हरियाणा के कैथल में युवक की टांगे तोड़ने के आरोप में AAP विधायक समेत 11 पर केस

जागरण संवाददाता, कैथल। गुहला के गांव खरका में मंगलवार को एक युवक का अपहरण करके मारपीट की गई। इस मामले में पातड़ा पटियाला के गांव चिचड़वाला निवासी गुरुचरण की शिकायत पर पंजाब में आम आदमी पार्टी के विधायक और उसके दो बेटों सहित 11 लोगों पर गुहला थाना में अपहरण सहित कई अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है।

शिकायतकर्ता ने बताया कि विधायक और उसके परिवार से सरपंची के चुनाव पर विवाद चल रहा है। मंगलवार को वह गुहला के गांव खरका में सीमेंट और बजरी के रुपये देने आया था। इसी दौरान चार गाड़ियों में आए बदमाशों ने बंदूक के बल पर उसका अपहरण कर लिया। बदमाश उसे नरवाना ले गए और वहां उसके साथ मारपीट की।

उसकी टांग भी तोड़ दी गई। उसी समय बदमाशों के पास विधायक के बेटे की वीडियो काल आई थी जिसमें उसे धमकी दी गई कि अगर उसने आगे से उसके पिता के विरुद्ध किसी प्रकार की कोई वीडियो क्लिप बनाई तो जान से मार देंगे। इस मामले में