कैथल में मां के साथ संदिग्ध हालात में मिला युवक, तो बेटे ने पेंचकस से हमला कर उतारा मौत के घाट

जागरण संवाददाता, कैथल। करनाल रोड स्थित फ्रेंड्स कॉलोनी में वीरवार की दोपहर डेढ़ बजे बेटे ने मां के साथ संदिग्ध हालत में मिले युवक की पेंचकस से हमला करके हत्या कर दी। पुलिस ने मृतक के भाई की शिकायत पर महिला, उसके बेटे और उसके एक दोस्त के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया है। शुक्रवार को पोस्टमार्टम होगा। मृतक की पहचान गांव मटौर के सुरेंद्र (27) के रूप में हुई है वह अभी कलायत के कुलवंत नगर में रह रहा था।

पुलिस के अनुसार, सुरेंद्र दुकान के ऊपर बने कमरे में महिला के साथ था। इसी दौरान महिला का बेटा अपने दोस्त के साथ वहां पहुंच गया। उसने अपनी मां और सुरेंद्र को आपत्तिजनक हालत में देख लिया। उसने पास की दुकान से ही 50 रुपये में पेंचकस खरीदा और सुरेंद्र पर चार बार कर दिया। अर्धनग्न अवस्था में सुरेंद्र छत से नीचे कूद गया। भागने लगा तो वहां एक लोहे के काउंटर से टकराकर गिर गया। वहां भीड़ जमा हो गई।

किसी ने पुलिस को सूचना दी। घायल सुरेंद्र को नागरिक अस्पताल ले जाया गया, जहां डाक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। दोनों युवक और महिला कमरे से नीचे आए तो वे एक दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गए। वारदात को अंजाम देने बाद बेटे और उसके दोस्त ने महिला से भी मारपीटकी। करीब 20 मिनट के बाद दोनों युवक और महिला वहां से चले गए।

इसके बाद एसपी उपासना, डीएसपी सुशील प्रकाश, सीआइए-वन और एसडीयू की टीमें भी मौके पर पहुंची। बताया जा रहा है कि सीआइए-वन की टीम ने गांव मानस निवासी आरोपित युवक और उसकी मां को हिरासत में ले लिया है, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं की है।