कैथल में मां के साथ संदिग्ध हालात में मिला युवक, तो बेटे ने पेंचकस से हमला कर उतारा मौत के घाट
कैथल में एक बेटे ने अपनी मां के साथ संदिग्ध हालत में मिले युवक की पेचकश से हत्या कर दी। मृतक की पहचान सुरेंद्र के रूप में हुई है। पुलिस ने महिला, उसके बेटे और एक दोस्त के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है। सुरेंद्र को महिला के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखने के बाद बेटे ने पेचकश से हमला किया। घायल सुरेंद्र की अस्पताल में मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, कैथल। करनाल रोड स्थित फ्रेंड्स कॉलोनी में वीरवार की दोपहर डेढ़ बजे बेटे ने मां के साथ संदिग्ध हालत में मिले युवक की पेंचकस से हमला करके हत्या कर दी। पुलिस ने मृतक के भाई की शिकायत पर महिला, उसके बेटे और उसके एक दोस्त के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया है। शुक्रवार को पोस्टमार्टम होगा। मृतक की पहचान गांव मटौर के सुरेंद्र (27) के रूप में हुई है वह अभी कलायत के कुलवंत नगर में रह रहा था।
पुलिस के अनुसार, सुरेंद्र दुकान के ऊपर बने कमरे में महिला के साथ था। इसी दौरान महिला का बेटा अपने दोस्त के साथ वहां पहुंच गया। उसने अपनी मां और सुरेंद्र को आपत्तिजनक हालत में देख लिया। उसने पास की दुकान से ही 50 रुपये में पेंचकस खरीदा और सुरेंद्र पर चार बार कर दिया। अर्धनग्न अवस्था में सुरेंद्र छत से नीचे कूद गया। भागने लगा तो वहां एक लोहे के काउंटर से टकराकर गिर गया। वहां भीड़ जमा हो गई।
किसी ने पुलिस को सूचना दी। घायल सुरेंद्र को नागरिक अस्पताल ले जाया गया, जहां डाक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। दोनों युवक और महिला कमरे से नीचे आए तो वे एक दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गए। वारदात को अंजाम देने बाद बेटे और उसके दोस्त ने महिला से भी मारपीटकी। करीब 20 मिनट के बाद दोनों युवक और महिला वहां से चले गए।
इसके बाद एसपी उपासना, डीएसपी सुशील प्रकाश, सीआइए-वन और एसडीयू की टीमें भी मौके पर पहुंची। बताया जा रहा है कि सीआइए-वन की टीम ने गांव मानस निवासी आरोपित युवक और उसकी मां को हिरासत में ले लिया है, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं की है।
दोपहर के समय सूचना मिली थी कि एक युवक दुकान की पहली मंजिल से नीचे गिर गया है। टीम पहुंची तो पता लगा कि युवक पर पेंचकस से हमला किया गया है। अभी शव का पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। इसके बाद ही हत्या के सही कारणों का पता लगेगा। फिलहाल मृतक सुरेंद्र के छोटे भाई विरेंद्र की शिकायत पर महिला, महिला, उसके बेटे और बेटे के दोस्त के विरुद्ध सिविल लाइन थाना में हत्या का केस दर्ज कर लिया है। - सुशील प्रकाश, डीएसपी।
