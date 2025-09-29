कैथल में युवती से बातचीत की रंजिश में युवक पर चाकू से हमला, 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज

Language
    By Sunil Kumar Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 12:01 PM (IST)

    कैथल में एक युवक पर युवती से फोन पर बातचीत के कारण चाकू से हमला किया गया। जखवाला निवासी अनिकेत ने दनौली करनाल के कुछ लोगों पर आरोप लगाया है। अनिकेत के अनुसार युवती के परिजनों को उसके भाई की युवती से बातचीत पर आपत्ति थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    कैथल में फोन पर बातचीत को लेकर युवक पर चाकू से हमला।

    जागरण संवाददाता, कैथल। युवती से फोन पर बातचीत की रंजिश के चलते एक युवक पर चाकू से हमला किया गया, जिससे वह घायल हो गया। गांव जखवाला पिहोवा निवासी अनिकेत की शिकायत पर दनौली करनाल के नीरज, साहब सिंह, मक्खन सिंह, अजय और विपिन के खिलाफ सदर थाना में मामला दर्ज किया गया है।

    अनिकेत ने बताया कि वह बिजली के सामान की रिपेयर का काम करता है और पिछले दो महीने से अपनी मौसी के घर गांव धौंस में रह रहा है। उसकी मौसी के घर के पास दनौली करनाल की एक युवती है, जिसके साथ उसके छोटे भाई पलविंद्र की फोन पर बातचीत होती है।

    इसी कारण युवती के भाई और परिवार वाले उनसे रंजिश रखते हैं। 29 सितंबर को सुबह करीब 11 बजे, अनिकेत मौसी के घर था, तभी युवती की बुआ का लड़का विपिन उसे किसी काम से बाहर बुलाने आया। विपिन ने उसे बातों में लगाकर दूर ले जाकर वहां पहले से मौजूद सभी आरोपितों के साथ मिलकर मारपीट की।

    साहब सिंह ने चाकू से उसकी कमर पर वार किया। शोर सुनकर गांव के लोग आए, तो सभी आरोपित जान से मारने की धमकी देकर भाग गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।