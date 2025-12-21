कैथल में आश्रम में सेवा के बाद लौट रही संगत की ट्रॉली पलटी, महिला की मौत; 25 घायल

जागरण संवाददाता, कैथल। गांव म्यौली-नैना रोड के मोड़ पर हुक टूटने से ट्रॉली पलट गई। इसमें सवार 25 लोग घायल हो गए। घायलों में अधिकतर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। सभी को नागरिक अस्पताल और निजी अस्पतालों में ले जाया गया। गांव मूंदड़ी निवासी 32 वर्षीय महिला पूनम की मौत हो गई, जबकि उसके बेटे की गंभीर हालत को देखते हुए स्वजन कुरुक्षेत्र के एक निजी अस्पताल ले गए। एक अन्य महिला बाला देवी को भी गंभीर हालत को देखते हुए करनाल के कल्पना चावला अस्पताल रेफर किया गया है।

अन्य घायलों का इलाज कैथल में चल रहा है। ट्रॉली में 50-55 के करीब महिलाएं व बच्चे सवार थे। कई को मामूली चोट आने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। पूर्व विधायक लीला राम ने अस्पताल पहुंचकर घायलों का हाल जाना। सभी लोग आश्रम में सेवा के बाद गांव लौट रहे थे।

गांव चूहड माजरा स्थित गुरु स्वामी ब्रह्मानंद आश्रम में 23 दिसंबर को राज्य स्तरीय समारोह आयोजित होगा। इसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्यातिथि होंगे। कई दिनों से कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। 25 एकड़ के करीब जगह में यह आयोजन होना है।

गांव मूंदड़ी निवासी सतबीर ने बताया कि रविवार को गांव के लोगों ने गुरु स्वामी ब्रह्मानंद के गांव चूहड़ माजरा स्थित आश्रम तक पैदल यात्रा निकाली थी। इसके बाद आश्रम में सेवा की। शाम के समय संगत में गई सभी महिलाएं व बच्चे ट्रैक्टर-ट्रॉली में सवार होकर वापस गांव लौट रहे थे। दो ट्रैक्टर-ट्रॉली में सवार होकर लोग वाया पूंडरी होते हुए गांव मूंदड़ी आ गए।

एक ट्रैक्टर-ट्रॉली चालक ने चूंहड़ माजरा से गांव म्यौली वाया नैना सड़क मार्ग के रास्ते गांव आ रहा था, लेकिन मोड़ पर पहुंचते ही ट्रॉली का हुक टूट गया। महिलाओं व बच्चों से भरी ट्रॉली सड़क पर पलट गई। हादसे में महिला पूनम पत्नी सूरजभान की मौत हो गई, वहीं बाला देवी व एक बच्चे को ज्यादा चोटें आई। ग्रामीणों के अनुसार, 25 से ज्यादा महिलाओं व बच्चों को गंभीर चोट आई है, वहीं अन्य महिलाओं व बच्चों को मामूली चोट के बाद प्राथमिक उपचार कर छुट्टी दे दी गई।