कैथल में खेत में काम कर रहे किसान की करंट लगने से मौत, परिवार में पसरा मातम
कैथल के गुलियाना गांव में खेत में काम कर रहे 32 वर्षीय किसान राजकुमार की करंट लगने से मौत हो गई। वह बरसीम की फसल में पानी देने के लिए मोटर चालू कर रहा था, तभी बिजली के तार की चपेट में आ गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। परिवार में शोक की लहर है।
जागरण संवाददाता, कैथल। सोमवार को दोपहर के समय खेतों में काम कर रहे गांव गुलियाना निवासी किसान राजकुमार (32) की करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। किसान खेतों में बरसीम की फसल में पानी देने के लिए गया था। जैसे ही वह मोटर चलाने लगा तो खंभे के पास से निकल रहे बिजली के तार की चपेट में आ गया।
किसान की मौके पर ही मौत हो गई थी। काफी देर तक युवक घर नहीं आया तो स्वजन उसकी तलाश करते हुए खेत में पहुंच गए थे। वहां राजकुमार का शव पड़ा था। उसी समय पुलिस को सूचना दे दी गई थी और शव को पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल में ले गए थे।
किठाना चौकी पुलिस ने मृतक की पत्नी मंजू के बयान दर्ज कर इत्तफाकिया मौत की धाराओं के तहत कार्रवाई की है। मंजू ने बताया कि उसका पति खेती करता था। वह सुबह अपने खेत में पानी देने के लिए गया था, लेकिन वहां पर उसे करंट लग गया। इससे उसकी मौत हो गई। मृतक के परिवार में उसकी पत्नी के अलावा दो बेटे व एक बेटी है।
किठाना चौकी इंचार्ज शमशेर सिंह ने बताया कि इस संबंध में पुलिस के पास सूचना आई थी। सूचना मिलते ही उनकी टीम मौके ऊपर पहुंच गई। मंगलवार को शव का पोस्टमार्टम करवा कर स्वजन को सौंप दिया है। मामले में मृतक की पत्नी के बयान पर इत्तफाकिया मौत की धाराओं के तहत कार्रवाई की है।
