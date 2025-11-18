कैथल में खेत में काम कर रहे किसान की करंट लगने से मौत, परिवार में पसरा मातम

जागरण संवाददाता, कैथल। सोमवार को दोपहर के समय खेतों में काम कर रहे गांव गुलियाना निवासी किसान राजकुमार (32) की करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। किसान खेतों में बरसीम की फसल में पानी देने के लिए गया था। जैसे ही वह मोटर चलाने लगा तो खंभे के पास से निकल रहे बिजली के तार की चपेट में आ गया।

किसान की मौके पर ही मौत हो गई थी। काफी देर तक युवक घर नहीं आया तो स्वजन उसकी तलाश करते हुए खेत में पहुंच गए थे। वहां राजकुमार का शव पड़ा था। उसी समय पुलिस को सूचना दे दी गई थी और शव को पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल में ले गए थे।

किठाना चौकी पुलिस ने मृतक की पत्नी मंजू के बयान दर्ज कर इत्तफाकिया मौत की धाराओं के तहत कार्रवाई की है। मंजू ने बताया कि उसका पति खेती करता था। वह सुबह अपने खेत में पानी देने के लिए गया था, लेकिन वहां पर उसे करंट लग गया। इससे उसकी मौत हो गई। मृतक के परिवार में उसकी पत्नी के अलावा दो बेटे व एक बेटी है।