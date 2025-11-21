80 साल के हरियाणवी दादा ने 15 हजार फीट से लगाई छलांग, Video देख अटकी लोगों की सांसें

जागरण संवाददाता, कैथल। 80 वर्षीय बुजुर्ग ने ये साबित कर दिया है कि उम्र सिर्फ एक संख्या है। गांव बात्ता के बुजुर्ग बलदेव सिंह ने 4572 मीटर यानि 15 हजार फीट की ऊंचाई से पैराशूटिंग करके सबको चौंका दिया है। ये पूरा पल कैमरे में कैद हुआ है और वीडियो इंटरनेट मीडिया पर शेयर होते ही वायरल हो गया है।

जंप से पहले उनके पोते अंकित अपने दादा से पूछते हैं, क्या आपको डर लग रहा है, बुजुर्ग मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं, मैं बात्ता गांव का हरियाणवी हूं, हमसे तो ऊपर वाला भी डरता है, मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता। प्लेन से कूदने के बाद बलदेव सिंह करीब 120 मील प्रति घंटे की स्पीड से नीचे आए। लगभग एक मिनट के फ्री फॉल में उन्होंने खुले आसमान में उड़ान का भरपूर आनंद लिया। पैराशूट खुलने के बाद वे सुरक्षित लैंड हुए।