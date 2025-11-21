Language
    80 साल के हरियाणवी दादा ने 15 हजार फीट से लगाई छलांग, Video देख अटकी लोगों की सांसें

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 08:58 AM (IST)

    80 वर्षीय बलदेव सिंह ने 15 हजार फीट की ऊंचाई से पैराशूटिंग करके सबको हैरत में डाल दिया। बात्ता गांव के इस बुजुर्ग ने अपने पोते से कहा कि उन्हें किसी से डर नहीं लगता। उनका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और मुख्यमंत्री ने भी उनकी प्रशंसा की है।

    पैराशूटिंग करते हुए बुजुर्ग बलदेव सिंह (सोशल मीडिया फोटो)

    जागरण संवाददाता, कैथल। 80 वर्षीय बुजुर्ग ने ये साबित कर दिया है कि उम्र सिर्फ एक संख्या है। गांव बात्ता के बुजुर्ग बलदेव सिंह ने 4572 मीटर यानि 15 हजार फीट की ऊंचाई से पैराशूटिंग करके सबको चौंका दिया है। ये पूरा पल कैमरे में कैद हुआ है और वीडियो इंटरनेट मीडिया पर शेयर होते ही वायरल हो गया है।

    जंप से पहले उनके पोते अंकित अपने दादा से पूछते हैं, क्या आपको डर लग रहा है, बुजुर्ग मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं, मैं बात्ता गांव का हरियाणवी हूं, हमसे तो ऊपर वाला भी डरता है, मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता। प्लेन से कूदने के बाद बलदेव सिंह करीब 120 मील प्रति घंटे की स्पीड से नीचे आए। लगभग एक मिनट के फ्री फॉल में उन्होंने खुले आसमान में उड़ान का भरपूर आनंद लिया। पैराशूट खुलने के बाद वे सुरक्षित लैंड हुए।

     

    सीएम ने ट्वीट कर तारीफ की

    ये क्लिप इंस्टाग्राम पर 60 लाख से ज्यादा बार देखी जा चुकी है। इसे 5.9 लाख से अधिक लाइक्स मिल चुके हैं। इंटरनेट मीडिया पर लोग बुजुर्ग को हरियाणा की शान। सीएम ने भी इंटरनेट मीडिया पोस्ट कर लिखा है कि बात्ता के बलदेव सिंह ने दिखा दिया कि हरियाणवी खून में जवान रहने का राज होता है, गर्व है।

     